Ciutadans proposa a Manuel Valls ser candidat per Barcelona

L'ex primer ministre francès recorda que els seus orígens són catalans i espanyols i diu que vol tornar el que li han donat

Actualitzada 20/04/2018 a les 11:51

L'ex primer ministre francès Manuel Valls ha assegurat que estudiarà si ser el candidat de Cs per Barcelona en les propers municipals, tal i com li han preguntat a 'Los Desayunos de TVE'. «M'agradaria continuar en el debat independentista d'una forma o altra. Puc anar més lluny? M'ho pensaré», ha estat la resposta quan li han demanat qeu confirmés o desmentís que havia rebut aquesta oferta de la formació taronja i si l'acceptaria.L'exprimer ministre francès ha afirmat que s'ha ficat en el debat sobre la qüestió catalana perquè és nascut a Barcelona, fill d'un català i vol tornar a Catalunya i Espanya el que li han donat. «Són els meus orígens, és també una forma de generositat», ha manifestat. Valls ha afegit que també s'ha ficat en aquest debat per la importància que té per a Europa i ha asseverat que li agradaria continuar des de la vessant «política i intel·lectual».