El president del Parlament inicia així el seguit de trobades que mantindrà durant el seu viatge oficial a Ginebra

Actualitzada 18/04/2018 a les 10:50

El president del Parlament, Roger Torrent, s’ha reunit aquest dimecres al matí amb membres de l’Alt Comissionat dels Drets Humans de l’ONU. Poc abans de les 9:00 hores del matí, Torrent arribava a un edifici proper a la seu de Nacions Unides a Ginebra per fer així la seva primera trobada en el marc del seu viatge oficial a la capital de Suïssa. Tal i com van explicar des del propi Parlament, l’objectiu de la visita a Ginebra és portar als organismes de l’ONU i a diferents autoritats i càrrecs electes la denúncia per la «vulneració de drets fonamentals» dels diputats i dels catalans, arran de les investidures fallides de Jordi Sánchez i Carles Puigdemont. El viatge es produeix, a més, després que des de l’ONU s’apuntés la necessitat d’aplicar mesures cautelars al cas de Sánchez per garantir el seu dret a sufragi actiu i passiu mentre tingui els seus drets polítics intactes. Està previst que Torrent faci declaracions als mitjans per valorar la primera de les trobades a les 12:00 del migdia.