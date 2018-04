Torrent demana a l'ONU «implicació» per defensar els drets fonamentals i buscar una «solució política al conflicte»

El president del Parlament avança que es reunirà amb diputats suïssos, l’alcalde de Ginebra i grups de pressió relacionats amb els Drets Humans per parlar de la situació de Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat, a les portes de la seu de l’ONU a Ginebra, que ha viatjat a Suïssa per reclamar a l’organisme internacional la seva «implicació» en el cas català. Després de trobar-se amb Mona RIshmawi, la directora delegada de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU, Torrent ha explicat que li ha fet arribar la seva preocupació per la «vulneració» de drets fonamentals que denuncia que pateix Catalunya i que ha demanat estar en contacte per poder buscar una «solució política a un conflicte polític» com el de Catalunya. El president assegura que ha trobat receptivitat i interès en ella i en altres responsables d’entitats relacionades amb els Drets Humans amb els que assegura que també s’ha vist però que no ha volgut fer públics debut a la «discreció» que li han reclamat. Torrent ha avançat també que entre aquest dimecres i dijous es veurà amb diputats suïssos, l’alcalde de Ginebra i grups de pressió relacionats amb els Drets Humans per parlar de Catalunya.Les primeres trobades de Roger Torrent amb membres de l’Alt Comissionat dels Drets Humans de l’ONU i altres entitats que no han transcendit han servit al president del Parlament per explicar quin missatge ha anat a portar a Ginebra i la resposta que està rebent. Tal i com ha explicat ell mateix des de les portes de l’ONU i als peus de la popular Brocken Chair, Torrent ha acudit a Suïssa amb la voluntat de «traslladar la preocupació per la situació a Catalunya, per la vulneració de drets i llibertats fonamentals, i per demanar la implicació internacional en la defensa d’aquests drets». «És el que hem demanat i els que demanarem, i volem buscar la seva complicitat en la voluntat de generar un marc que permeti la resolució política del conflicte polític», ha afegit.Segons el president, a més, aquest missatge «s’entén» i els interlocutors que va tenint comprenen el que els explica. «Es comparteix i es genera un consens fonamental», ha sentenciat en declaracions a la premsa després de les primeres trobades a Ginebra. I és que Torrent ha assegurat que està «molt satisfet per la gran recepció dels plantejaments, perquè s’entén el plantejament perfectament i hi ha consens en que cal una solució política».Tal i com ja havia avançat l’ACN aquest dimecres al matí, Torrent també ha aconseguit que des de l’ONU s’acordi establir el compromís de «seguir treballant i tenint contacte directe i franc per buscar solucions». I és que segons Torrent, des de l’Alt Comissionat s’ha seguit molt la situació a Catalunya i hi ha «el consens que aquesta no és una situació d’independència sí o no, d’objectius concrets partidistes, sinó que és una qüestió de democràcia».Torrent ha emmarcat aquestes reunions i les que mantindrà entre dimecres i dijous a Ginebra en la seva voluntat de denúncia del «procés de regressió i atacs contra els drets i llibertats fonamentals, els drets polítics i civils dels catalans, i que es viu particularment en el marc del Parlament». Entre els càrrecs electes amb qui té previst reunir-se Torrent hi ha diputats suïssos. Precisament aquest dimecres s’ha conegut que el parlament suís ha avisat que no s'extradirà la secretària general d’ERC, Marta Rovira, per «motius purament polítics», després que el comitè d'Afers Exteriors de la cambra hagi examinat el seu.Malgrat això, Torrent assegura que no ha anat a Ginebra «a parlar només dels casos concrets» com el de Rovira. «Hi ha dues ciutadanes catalanes que estan en situació d’exili a Suïssa –Marta Rovira i Anna Gabriel (CUP)-, però la nostra intenció és parlar en termes generals de la vulneració de drets i de la necessitat d’implicació internacional. I això és el que plantejarem als càrrecs electes suïssos amb els que ens reunirem», ha avançat el president.