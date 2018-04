Llarena demana a Montoro que acrediti per què afirma que no s'han gastat diners públics per l'1-O

El jutge del Suprem assegura que les declaracions del ministre «contradiuen» proves recollides durant la instrucció

Actualitzada 18/04/2018 a les 14:41

«Sempre responem els requeriments»

El jutge del Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on requereix al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que enviï informació «amb la major brevetat possible» on acrediti per què afirma que no s'ha gastat diner públic en l'organització de l'1-O. En una entrevista a El Mundo publicada el dilluns, el ministre assegurava que no es va gastar «ni un euro» de les arques públiques en l'organització del referèndum ni tampoc amb la manutenció de Carles Puigdemont a l'estranger.Segons Llarena, aquestes declaracions «contradiuen» proves recollides durant la instrucció. Per això, li demana que acrediti aquesta «certesa» de que no va existir malversació, ja que el govern espanyol controlava en aquell moment els comptes de la Generalitat. El jutge també exposa que durant les declaracions indagatòries d'aquesta setmana diversos encausats han sostingut que no hi va haver malversació i han citat, precisament, les declaracions de Montoro per defensar-ho.El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, respondrà en els pròxims dies a la petició del jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra el procés independentista, Pablo Llarena, que aquest dimecres ha dictat una providència on li demana que acrediti «tan aviat com sigui possible» les seves manifestacions en una entrevista a El Mundo on va assegurar que no hi va haver despesa pública en l’1-O. Fonts de l’equip del ministre d’Hisenda han apuntat a l’ACN que el ministre donarà compliment a aquesta petició en breu. «Sempre responem els requeriments», han assenyalat.Aquest punt s’ha convertit en un dels elements del procés al Suprem, on el magistrat Llarena sosté la imputació per un delicte de malversació en base a informes de la Guàrdia Civil, però en contra del testimoni de Montoro i del president espanyol, Mariano Rajoy, que han manifestat en diverses ocasions que no es va destinar diners públics al referèndum.