La Fiscalia presenta recurs i demana empresonar l'activista dels CDR per terrorisme i rebel·lió

El ministeri públic defensa que la causa s'ha de seguir investigant a l'Audiència Nacional

Actualitzada 18/04/2018 a les 17:39

Un segon jove, pendent de detenir

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat aquest dimecres un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge Diego De Egea, que va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars l'activista dels CDR detinguda la setmana passada a Viladecans. El jutge, a més, va rebaixar la imputació de la fiscalia de terrorisme i rebel·lió a un delicte de desordres públics. El ministeri públic demana a la sala que reconsideri la decisió i sol·licita que decreti la presó provisional per a la jove o, de manera subsidiària, que li imposi una fiança per eludir-la. A més, defensa que cal mantenir la imputació de terrorisme i/o rebel·lió, uns delictes que, a més, justificarien que la investigació es mantingués en aquest tribunal. Segons un comunicat de la Fiscalia, és «massa prematur» excloure l'aplicació d'aquests delictes.La setmana passada, després de la decisió del jutge De Egea, fonts del ministeri pública ja van avançar que s'estava estudiant l'opció del recurs. Aquell extrem ja s'ha confirmat i la Fiscalia ha presentat el recurs d'apel·lació aquest dimecres.El jutge de reforç del jutjat central d'instrucció 6, Diego De Egea, va deixar lliure amb mesures cautelars Tamara C. G. de declarar a l'Audiència Nacional dijous passat. Una decisió que, ara, la Fiscalia demana a la sala que reconsideri.La Guàrdia Civil va detenir l'activista dimarts passat, en unes detencions ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. El tribunal actuava arran d'una denúncia de la Fiscalia, que ja havia avisat que actuaria «amb contundència» contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic. Segons la policia, se la considerava una «coordinadora» del moviment CDR.El jutge, però, la va deixar en llibertat provisional per un delicte de desordres públics i va desoir el criteri de la Fiscalia, que demanava presó incondicional. Tanmateix, li va imposar mesures cautelars com l'entrega del passaport, la prohibició de sortir del seu municipi (a excepció d'anar a treballar) i compareixences setmanals al jutjat, entre d'altres.Ara bé, la decisió del jutge no ha satisfet el ministeri públic, que ja ha presentat recurs. Demana agreujar les mesures cautelars i que la jove entri a la presó o que se li imposi una fiança per eludir-la. A més, sosté que és «prematur» retirar la imputació de terrorisme i/o rebel·lió i argumenta que aquests delictes justificarien que la investigació es mantingués en el sí de l'Audiència Nacional.L'ordre del jutge De Egea també ordenava una segona detenció d'un veí d'Esplugues de Llobregat. El dia de l'operació de la Guàrdia Civil, els agents no el van trobar a casa seva. Dijous passat, el jutge va dictar ordre de detenció. Tot i això, encara no ha estat arrestat ni s'ha entregat davant la policia.