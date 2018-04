Forcadell retreu a Llarena que està «injustament» empresonada i defensa que va respectar el reglament del Parlament

L'expresidenta de la cambra recorda al jutge que sempre ha acatat les mesures imposades pel Suprem i que va renunciar a l'acta de diputada

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat davant del jutge Pablo Llarena que va respectar «en tot moment» el reglament del Parlament i també s'ha queixat perquè considera que el seu empresonament és «injust». Segons fonts presents a la declaració, ha remarcat que la seva funció com a presidenta era tramitar iniciatives presentades «en temps i forma». Ha recordat que com a presidenta de la cambra catalana «no té cap poder», que tampoc té «ni vot de qualitat ni l'ha fet servir» i que els vots dels diputats estan «protegits per la garantia de la inviolabilitat». També ha assegurat que en cap cas –i contradient el que sosté el jutge- va animar a la violència i ha assegurat que renunciaria als seus ideals polítics si per aconseguir-los calgués recórrer a actes violents. A més, ha retret al jutge que l'empresonés preventivament el 23 de març, li ha recordat que havia acatat totes les mesures imposades pel Suprem (com presentar-se totes les setmanes a signar al jutjat) i que ha renunciat a l'acta de diputada.La declaració de l'expresidenta del Parlament ha durat mitja hora i és la darrera d'aquesta setmana. Forcadell no ha estat tan contundent en la crítica al jutge i s'ha centrat, bàsicament, en defensar-se de les acusacions que Llarena ha plasmat en diverses interlocutòries. Llarena processa Forcadell per rebel·lió i destaca a la resolució el seu «paper medul·lar» al procés des dels seus orígens. A més, l'acusava d'haver permès aprovar les lleis per a celebrar el referèndum i declarar la independència i, per tant, de posar la institució al servei «del resultat violent» de l'1-O i la proclamació de la república.L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha respost només a la seva lletrada, Olga Arderiu, que ha repassat els fets que incriminen Forcadell a la interlocutòria de processament. Durant la seva declaració, la presidenta del Parlament ha defensat que la seva figura al capdavant del Parlament i que només va tramitar aquelles iniciatives presentades «en temps i forma». A més, ha destacat que no té vot de qualitat ni l'ha fet servir mai i ha defensat que els seus vots a la cambra estan «protegits per la garantia de la inviolabilitat».Segons fonts properes a la defensa, ha assegurat que en tot moment es va respectar el reglament del Parlament, que està fet de manera «garantista per tal que el president no tingui cap poder».Forcadell ha assegurat que l'únic filtre que marca el reglament per admetre les propostes dels grups és «formal» i, per tant, sempre que estiguin presentades «en temps i forma» es poden tramitar. En aquest sentit, ha dit que ni la presidenta ni la Mesa poden evitar un debat si la iniciativa s'ha presentat d'acord a la llei i que no han estat ni preses ni a iniciativa de la mesa ni de la presidenta ja que el Parlament «no té iniciativa parlamentària» com a tal, sinó que la tenen els grups o el Govern.L'expresidenta de la cambra catalana ha defensat el reglament i ha dit que està organitzat així perquè «es pugui parlar de tot» i que la Mesa no pugui exercir cap tipus de «censura» i per garantir «l'autonomia parlamentària».També ha defensat que des del 1989 existeixen declaracions i resolucions del Parlament que afirmen o es refereixen a la sobirania de Catalunya i la legitimitat per exercir el dret a l'autodeterminació i que la majoria no havien estat recorregudes i, per tant, estan vigents.Com a presidenta de l'ANC, ha defensat que totes les mobilitzacions que van organitzar van «pacífiques, familiars i sense incidents». També ha assegurat que és «absolutament pacífica» i que si en algun cas calgués violència per aconseguir les seves conviccions «abans renunciaria a elles».En la interlocutòria de processament, també se l'acusa d'haver estat a manifestacions. Forcadell ha explicat al jutge que només va estar dos minuts a la concentració de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre i que no va fer cap declaració per incitar a la violència ni va organitzar els actes posteriors.També ha reconegut haver fet acte de presència a una manifestació del dia 22 de setembre a la Ciutat de la Justícia i publicar un tuit exigint la llibertat dels sis detinguts. A més, ha reconegut que va piluar també el dia 3 d'octubre i ha defensat que l'aturada general era reacció per les «inadmissibles càrregues policials». Ha assegurat, a més, que no esperava que hi hagués tal violència l'1-O i ho ha comparat amb el 9-N, que va ser una «jornada pacífica».Així mateix, ha defensat que la ciutadania pot protestar «pacíficament» per defensar els seus drets i llibertat i que això està reconegut com a dret fonamental a la Constitució.A més, ha denunciat davant Llarena que se li estaven vulnerant els seus drets fonamentals perquè el procediment judicial hauria d'instruir-se al TSJC i ha qualificat «d'injusta» la seva presó provisional.En aquesta línia, ha defensat que sempre s'havia personat al jutjat a signar setmanalment mentre ha estat en llibertat provisional i li ha recordat que va renunciar a l'acta de diputada just el dia abans que ingrés a la presó.