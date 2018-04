Carles Castillo va visitar Junqueras a la presó i preveu fer-ho amb Forcadell

És el primer diputat del PSC que visita a un polític empresonat, tot i que ho ha fet a títol personal

Actualitzada 18/04/2018 a les 09:19

El diputat del PSC al Parlament Carles Castillo va visitar a l'exvicepresident català Oriol Junqueras a la presó d'Estremera (Madrid) el passat 1 de març i preveu tornar a visitar-lo a ell i també a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, empresonada en Alcalá-Meco, a principi de maig.Segons han avançat a Efe fonts coneixedores de la trobada, Junqueras va rebre l'1 de març la visita de Castillo, que va estar acompanyat d'un destacat exdirigent socialista ja desvinculat del partit des de fa anys. Una visita de Castillo a Junqueras que, segons les esmentades fonts, va ser exclusivament a títol personal, però que en tot cas presa especial rellevància en tractar-se del primer càrrec socialista a Espanya que acudeix a visitar a algun dels dirigents independentistes a la presó pel seu paper en el procés sobiranista.De marcat perfil d'esquerres i catalanista, Carles Castillo (Tarragona, 1975) és diputat al Parlament des de la passada legislatura: es va estrenar com a cap de llista del PSC per Tarragona a les eleccions catalanes del 2015, mentre que en les recents eleccions del 21 de desembre del 2017 va ocupar el número dos de la llista del PSC-Units en aquesta demarcació, aconseguint sortir reelegit novament com a diputat.Aquestes mateixes fonts han explicat que el motiu de la visita de Castillo tant a Junqueras com la pròxima que realitzarà a Forcadell es deuen a raons d'«humanitat», així com també per la relació personal entre ells com diputats de partits d'esquerres en l'hemicicle català en la passada legislatura.Després de veure's amb Junqueras el mes passat, es preveu que el diputat del PSC i el líder d'ERC tornin a veure's en Estremera a inicis de maig, però en aquesta ocasió Castillo aprofitarà el desplaçament a Madrid per acudir també al centre penitenciari Alcalá-Meco i visitar a Carme Forcadell, segons han remarcat les esmentades fonts.Fins ara cap càrrec socialista, ni del PSC ni del PSOE, havia visitat als dirigents independentistes en presó preventiva. Només el líder del PSC, Miquel Iceta, va explicar el passat 22 de febrer que es va reunir amb familiars dels dirigents empresonats, respecte als quals es va mostrar partidari del seu acostament a presons catalanes per una qüestió d'«humanitat», encara que ell va descartar visitar als esmentats presos.