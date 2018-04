Bassa diu a Llarena que no considera «just» el procediment i li recorda que va deixar l'acta de diputada

Durant la declaració al Suprem ha negat les acusacions per les quals el jutge la vol portar a judici

Actualitzada 18/04/2018 a les 11:59

La consellera destituïda Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha criticat el procediment judicial i la instrucció davant del jutge Pablo Llarena i li ha dit que no considera que sigui «just». A més, li ha recordat que va deixar l'acta de diputada just el dia abans de comparèixer al Suprem i que el jutge la tornés a empresonar (el 23 de març). Per això, li ha retret que mantingui que pot reiterar tot i que ja no formi part del Parlament, segons fonts presents a la declaració. A més, ha negat les acusacions per les quals el jutge l'ha processat per rebel·lió i malversació. A la interlocutòria de processament, el jutge l'acusava d'haver «assumit el control» dels locals que depenien de la seva conselleria per posar-los al servei de l'1-O i també d'haver «suportat parcialment» la despesa en paperetes, elaboració del cens i citacions per fer les meses electorals. La seva declaració ha estat breu i ha durat uns quinze minuts. També ha aprofitat per firmar davant el jutge que la violència de l'1-O la va «produir» la guàrdia civil i la policia estatal.