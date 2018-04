Rull acusa Llarena de seguir «el full de ruta» del govern espanyol i diu que no existeix la divisió de poders

El conseller destituït assegura que si no haguessin guanyat les eleccions el procés judicial no es trobaria en aquest punt

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:40

El jutge salta i contesta a Rull

L'efecte del 21-D

Rebat els arguments del processament

El conseller destituït de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s'ha mostrat molt dur davant el jutge Llarena i ha criticat la divisió de poders a l'Estat. A més, l'ha acusat de seguir "el full de ruta" del govern espanyol i ha comparat les decisions que està prenent la justícia espanyola amb els tribunals europeus, on considera que s'estan prenent millors decisions. A més, ha dit a Llarena que estan pagant les conseqüències d'haver guanyat les eleccions i que el procés judicial es troba en el punt actual precisament pels resultats del 21-D. Tanmateix, ha assegurat davant el jutge que pensa seguint sent independentista per tal que els seus fills no visquin a un país «on s'empresonen persones per les seves idees». A més, segons fonts presents a la declaració, ha augurat que el judici oral serà «un pur tràmit». També ha desmuntat els arguments pels quals el jutge Llarena el processa per rebel·lió i malversació.Rull ha aprofitat la declaració indagatòria per qüestionar al jutge la instrucció de la causa contra el procés. El conseller destituït compareix davant del jutge quan ja està en presó provisional i en una vista que no té per objectiu revisar les mesures cautelars. Aquest fet ha provocat un canvi de to en la majoria de processats que aquest dilluns i dimarts han comparegut davant del jutge.Durant la declaració, que ha durat 40 minuts, Rull ha criticat que la causa oberta al Suprem és «política» i també ha remarcat que hi ha hagut declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, i d'altres membres del poder judicial que han «avançat» decisions judicials que s'han complert i que això qüestiona la divisió de poders. «Al meu client li sembla molt greu i li ha manifestat la seva inquietud», ha explicat el seu lletrat, Jordi Pina (que també representa Jordi Sànchez).En aquesta línia, ha acusat Llarena de seguir «el full de ruta» del govern espanyol i del ministre de Justícia. També ha assegurat que hi ha «filtracions» a la premsa que apunten els següents passos de la instrucció.«Pot ser que sigui fruit de la casualitat però ningú li pot negar el dret a posar-ho de manifest i explicar-li al jutge la inquietud que li suposa i com afecta a la puresa del procés judicial», ha manifestat Pina, que ha afegit que Rull també ha dit a Llarena que «tant de bo» això no sigui com ell opina.Aquesta acusació ha fet saltar el jutge, que ha replicat Rull que els motius del seu processament estan a la interlocutòria i també ha dit que els «vaticinis» de la premsa no s'han complert «perquè 17 dels processats no ho estan per rebel·lió». Fonts presents a la declaració apunten que el jutge «intenta polemitzar» durant les vistes i que, després d'algunes afirmacions dels processats, intervé fent ús de la mateixa frase: «Permeteu-me que us resolgui la vostra inquietud».A més, ha contraposat les decisions de la justícia espanyola amb les preses per tribunals europeus que han de decidir extradir encausats reclamats pel Suprem. De fet, Rull ha citat un poema de Salvador Espriu -'Càntic en el temple'- per mostrar l'esperança que tenen en els tribunals europeus. Concretament, el verb on el poeta escriu 'Com és llarg d'esperarun alçament de llum en la tenebra!'.Durant la vista, Rull també ha qüestionat a Llarena l'efecte que ha tingut el 21-D en el seu nou empresonament. Rull va poder sortir en llibertat el 4 de desembre i, segons el seu lletrat, un dels arguments era l'arrelament ja que es presentava a unes eleccions. En canvi, el 23 de març i després de processar-lo, Llarena va tornar-lo a empresonar (juntament amb Turull, Romeva, Forcadell i Bassa).«Ha reflexionat que si no haguessin guanyat eleccions els independentistes probablement estaríem en una altra situació», ha manifestat l'advocat.Segons la interlocutòria de processament, el jutge considera que Rull va participar en diverses reunions que tenien com a objectiu definir l'estratègia independentista i li retreia que, després de l'1-O, impedís a un ferri que havia d'acollir policies espanyols atracar al port de Palamós. Durant la declaració, Rull ha rebatut aquestes acusacions.Durant la vista, ha rebatut els arguments recollits a la interlocutòria de processament. El conseller destituït ha dit que el vaixell que volia atracar a Palamós no reunia les condicions per fer-ho ni va facilitar la informació necessària i que, per tant, va ser la mateixa capitania marítima (que depèn de l'Estat) la que va impedir que fondegés al port gironí.El lletrat Jordi Pina ha avançat que registraran davant del tribunal el dimecres tota la documentació que acredita que no es va negar a permetre el vaixell que fondegés a Palamós. «Acreditarem que això és radicalment fals», ha manifestat Pina, que assegura que la interlocutòria de processament de Rull està basat en «informes inventats» sobre la base d'articles periodístics d'alguns diaris que deien que al conseller «no li va donar la gana» de deixar fondejar el vaixell ple de policies.Rull està representat pel mateix advocat que Jordi Sànchez, Jordi Pina. El número 2 de JxCat també va mantenir un to molt crític davant el jutge Llarena en la declaració del dilluns.