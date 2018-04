Romeva recrimina a Llarena que «no és legítim» judicialitzar el procés i defensa la «inviolabilitat parlamentària»

El conseller destituït d'Afers Exteriors critica que el Suprem no el pot empresonar ni jutjar perquè «no té competència»

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:48

Vulneració de drets dels infants

Les crítiques i arguments de Llarena

El conseller destituït d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha defensat davant del jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, que «no és legítim» judicialitzar un conflicte polític i li ha retret que al Parlament es podia discutir de qualsevol aspecte perquè té «inviolabilitat». Com ja van fer els altres encausats que van declarar dilluns davant Llarena, ha defensat el dret a l'autodeterminació i ha afegit que hi dona suport «no com a nacionalista sinó com a demòcrata». A més, ha assegurat que es pot defensar la independència des de posicions pacífiques i que depèn de la «voluntat política» de l'Estat que es pugui discutir sobre aquests aspectes. Romeva s'ha definit com a home de pau i ha dit que en el seu currículum pot acreditar que ha intervingut en la resolució de conflictes. També ha recriminat al jutge que l'hagi empresonat un tribunal «que no té competència» per fer-ho i ha assegurat que s'està vulnerant el seu dret a defensa. Segons el seu advocat, també ha denunciat la vulneració dels drets dels infants pels «físics i psicològics» dels fills dels processats que han de fer milers de quilòmetres per visitar els pares.La declaració indagatòria de Romeva ha durat 45 minuts. El jutge li ha notificat formalment que el vol dur a judici per rebel·lió i malversació. Aquest acte procedimental ha servit, però, perquè el conseller destituït pugui expressar davant el jutge consideracions relacionades amb la instrucció de la causa. Romeva està representat pel mateix advocat que Junqueras, Andreu van den Eynde i, per tant, la seva estratègia ha estat molt similar.De la mateixa manera que Josep Rull, Romeva està en presó preventiva per segon cop. Llarena el va deixar lliure el 4 de desembre per presentar-se a les eleccions i el 21 de desembre va repetir com a diputat pel grup d'ERC. Però el passat 23 de març, després de processar-lo, el jutge el va citar i va tornar a decretar el seu ingrés a la presó.Després de la vista, el seu lletrat, Andreu van den Eynde, s'ha mostrat molt satisfet perquè després de sis declaracions indagatòries han pogut posar de manifest «les contradiccions» del procés. «Ja no parlem de dret penal sinó de democràcia i de drets, i això està incomodant molt a les acusacions perquè el procediment es revela com una causa contra la democràcia», ha manifestat el seu lletrat.A més, també ha explicat que Romeva ha explicat davant el jutge que considera que s'estan vulnerant els drets dels infants perquè els fills de tots els empresonats han de fer 1.400 quilòmetres cada vegada que volen veure els seus pares, i ha argumentat que això els suposa «patiments físics i psicològics».Romeva ha remarcat que es pot defensar la consecució de la independència per vies pacífiques i ha afirmat que Catalunya té dret a l'autodeterminació. Ha dit que ho defensa no des de posicions nacionalistes sinó per ser «un demòcrata». «Va promoure el referèndum perquè votessin els dels sí i els del no», explicava el seu advocat, que també apunta la seva «vocació internacionalista».Com estan fent la resta d'encausats, també ha defensat que és un home de pau que «no ha assumit ni assumirà mai» com a possible una actuació violenta per aconseguir una finalitat política.Com també va fer Junqueras, ha defensat que convocar un referèndum no era delicte i ha subratllat també que la violència de la policia l'1-O va ser «desproporcionada» i que la «votació massiva» no es podia reprimir per la força.A més, ha defensat que al Parlament s'ha de poder parlar de tot i ha basat aquest argument en la «inviolabilitat» de la cambra catalana. També s'ha queixat dels problemes que tenen per accedir a les actuacions i preparar la seva defensa i li ha dit a Llarena que el Suprem no té competència per empresonar-lo ni per jutjar-lo.