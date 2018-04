Llarena citarà la resta de processats al Suprem els dies 7 i 8 de maig per a les declaracions indagatòries

El jutge té pendent notificar les dates a totes les parts

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:56

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena citarà la resta de processats els dies 7 i 8 de maig per a les declaracions indagatòries. Així ho ha avançat a alguns advocats presents a les declaracions d'aquest dimarts, tot i que encara està pendent de notificar-ho a les parts. Fins ara, el jutge ha citat els nou processats que estan en presó preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Sànches, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Jordi Turull) però té pendent de notificar en mà i de manera formal les interlocutòries de processament a la resta de processats. Llarena ha processat un 25 dels 28 investigats en aquesta causa. Per tant, els dies 7 i 8 de maig hauran de presentar-se personalment davant el jutge perquè els faci entrega de la interlocutòria. És el que es coneix com a declaracions indagatòries. Llarena també citarà els processats que estan a l'estranger, els consellers destituïts que estan en llibertat i també els exmembres de la Mesa.