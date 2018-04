Sànchez, Junqueras i Cuixart denuncien al Suprem la «criminalització» de l'independentisme

Les defenses dels tres processats carreguen contra la «vulneració» de drets fonamentals i polítics

Actualitzada 16/04/2018 a les 14:56

«Ni un cèntim» públic en l’organització del referèndum

«Jutge i víctima»

«No estem obtenint un judici just»

Dimarts i dimecres, noves declaracions

Les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han denunciat aquest dilluns que la causa que instrueix el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena té «una orientació política» per «criminalitzar» la ideologia independentista i que s'estan «vulnerant drets fonamentals». «S'està criminalitzant tota una ideologia i un moviment pacífic que defensa una idea plenament legal, que s'ha defensat durant molts anys i que només avui s'està criminalitzant per primera vegada per eliminar-la del mapa polític», ha dit l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde. L'advocada de Cuixart, Marina Roig, ha afegit que també s'estan «criminalitzant drets fonamentals» com la «mobilització ciutadana o la prostesta pacífica», mentre l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, ha afegit que el seu client ha lamentat que el jutge li està «vulnerant els seus drets polítics».Els tres advocats han comparegut conjuntament davant la premsa després de les declaracions indagatòries dels seus clients davant Llarena, que els ha comunicat formalment la interlocutòria de processament.Segons Van den Eynde aquesta causa «té una orientació política» i busca «criminalitzar a tota una ideologia i un moviment pacífic que està defensant una idea que és plenament legal, l'independentisme, per primera vegada per eliminar-la del mapa polític». «Aquesta instrumentalització del procés evita la necessària solució política d'un conflicte polític, i a més es manifesta en el procediment a través d'una vulneració reiterada de drets fonamentals», ha dit.A més, segons Van den Eynde, aquest procediment «lamina» drets bàsics com el de la previsiblitat de la llei, el de preparar una defensa efectiva i els drets polítics els encausats. Més quan el propi govern espanyol ha admès que no es va gastar divers públics en la preparació del referèndum: Oriol Junqueras, ha recordat «coincideix amb Montoro i Rajoy que no s'ha gastat ni un cèntim en l'organització del referèndum».L’advocat de Sànchez, Jordi Pina, també ha explicat que el seu client ha denunciat la vulneració dels seus drets polítics. «Avui tenia oportunitat de dir-li a al cara que considerava que ell estava vulnerant els seus drets polítics, que anava en contra de la resolució que havia dictat el comitè de drets humans de nacions unides, i li volia fer palès la situació».Segons Pina, Sànchez ha fet menció i citat literalment una frase de la última interlocutòria on Llarena fa servir la primera persona del plural. El número dos de Junts per Catalunya ha afirmat que de la interpretació de la frase posava de manifest que Llarena era «jutge i víctima» alhora i que, referint-se a ell com a part integrant de la primera persona del plural, «tenia dubtes sobre necessària objectivitat del jutge».Segons Pina, el reguitzell de resolucions judicials acaben posant de manifest que «no estem obtenint un judici just». «Hi ha hagut determinats aspectes en resolucions que ja directament parlen més d'ideologies», i «quan se li diu a una persona que vostè no el deixa sortir perquè té una ideologia concreta, ho podem disfressar com puguem, des de sentiment de persona que ho rep, molt tranquil i molt seré no pot quedar respecte objectivitat de persones que l'estan judicant».L’advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha recordat que tots els encausats han exercit en els últims anys drets emparats en la legislació espanyola i internacional . «Creiem que s'està criminalitzant els drets fonamentals a la mobilització ciutadana i a la protesta pacífica», ha dit.Roig ha recordat que la ciutadania de Catalunya ha demostrat reiteradament «que pot reclamar a governants canvis en la situació política de manera pacífica». «Rebutgem completament aquest relat de la violència que fa el tribunal i l’única violència l'1-O va ser policial, ciutadania no n'hi va haver», ha dit.Per la seva banda, l'advocat de l'acusació popular Vox, Javier Ortega, ha assegurat que Junqueras, Sànchez i Cuixart han fet «declaracions de tipus polític» que «no han desvirtuat les proves» de la interlocutòria de processament. Així, ha explicat que els tres processats han denunciat que aquesta és una «causa general per una qüestió ideològica» i, en el cas de Sànchez, ha lamentat la «falta d'objectivitat» per part del jutge.Aquest dilluns han començat les declaracions indagatòries davant del Suprem. Després de Junqueras, Sànchez i Cuixart, dimarts i dimecres serà el torn dels membres del Govern destituït que estan en presó preventiva. Així, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva compareixeran davant del jutge Llarena els dos pròxims dies.També aquest dilluns s'han fet declaracions indagatòries a l'Audiència Nacional, on la jutgessa Carmen Lamela ha comunicat formalment la interlocutòria de processament al major dels Mossos Josep Lluís Trapero, al director dels Mossos i el secretari general d'Interior destituïts, Pere Soler i Cèsar Puig, i la intendent Teresa Laplana.