Sànchez declara durant més d'una hora davant Llarena

El número 2 de JxCat compareix davant el jutge perquè li notifiqui el processament quan es compleixen sis mesos del seu empresonament

Actualitzada 16/04/2018 a les 12:54

El número 2 de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, ha declarat durant hora i mitja davant del jutge del Suprem Pablo Llarena. El jutge li ha notificat formalment que el processa per rebel·lió i, a preguntes del seu lletrat, ha pogut defensar per què no accepta els fets pels quals el jutge el vol portar a judici. Sànchez ha comparegut davant el Suprem just quan es compleixen sis mesos del seu empresonament per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, juntament amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.Les declaracions indagatòries fixades per a aquest dilluns al Suprem acaben, precisament, amb la compareixença de Cuixart, que té previst llegir un escrit en defensa de l'autodeterminació i per denunciar vulneració de drets fonamentals. El primer en declarar ha estat Oriol Junqueras, que ha assegurat que no es van gastar diners públics en l'1-O i ha defensat que convocar un referèndum no és delicte.