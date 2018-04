Puigdemont aposta per buscar fórmules per evitar eleccions que respectin el mandat del 21-D

El líder de JxCat demana «paciència i confiança» i confia en no esgotar el termini del 22 de maig

Actualitzada 16/04/2018 a les 08:43

Suport a la querella contra Llarena

Nega una estratègia per ser detingut a Alemanya

Llibre sobre el procés, al setembre

El líder de JxCat i 130 president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apostat per buscar fórmules que evitin la repetició de les eleccions i ha apuntat a un altre candidat. «Si no és possible Jordi Sànchez hem de proposar un altre candidat», ha assegurat sense revelar noms en una entrevista a TV3 des de Berlín. Segons Puigdemont, les solucions han de respectar el mandat del 21-D i alhora evitar eleccions. El líder de JxCat ha assenyalat que la solució podria venir de la reforma de la llei de la presidència i ha descartat que passi perquè ell o el diputat Toni Comín renunciïn a les seves actes. En aquest context, ha confiat que no caldrà esgotar el termini màxim del 22 de maig per investir president de la Generalitat i ha demanat «paciència i confiança». Això sí, també ha admès que no hi ha «risc zero d'eleccions» perquè l'estat espanyol «no juga sempre amb les cartes netes». Segons Puigdemont, «s'ha de contemplar la possibilitat que hi hagi un interès que ens aboqui anar a eleccions».Després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi tornat a rebutjar que Jordi Sànchez surti de la presó per assistir a la seva investidura, Puigdemont ha demanat als ciutadans «confiança» i que es deixi treballar. «Tenim temps per trobar solucions que, d'una banda, per mi és sagrat, respectin el mandat de la gent i, per l'altra, que evitin anar a eleccions», ha afegit.Segons el cap de files de JxCat, s'han de buscar mecanismes per mantenir la fidelitat al resultat de les passades eleccions del 21 de desembre. Per tant, Puigdemont ha defensat que la solució no passa perquè ni ell ni el diputat Comín renunciïn a les seves actes. De fet, ha reivindicat que tant ell com Comín han de poder delegar el vot perquè no poden sortir d'Alemanya ni Bèlgica respectivament.Segons Puigdemont, a l'estat espanyol li interessaria que es repetissin les eleccions per veure si els independentistes es barallen. I en canvi, ha assegurat que ell no treballa amb el pla d'unes altres eleccions i que no li agrada aquest escenari. En aquest context, ha admès que si no és possible investir Sànchez, s'ha de proposar un altre candidat. Així doncs, el líder de JxCat ha defensat que «hi ha temps» per conciliar dues responsabilitats: el que vol la gent de Catalunya i fer un govern que respongui a la voluntat dels ciutadans i no de Llarena.Puigdemont ha donat suport a la querella que la Mesa del Parlament vol presentar contra Llarena perquè considera que la decisió no pot quedar «impune» ja que va en contra de les mesures cautelars dictades per les Nacions Unides. «A on diu la Constitució que al Parlament hi ha diputats de primera i de segona?», ha preguntat.Preguntat per la seva detenció quan passava en cotxe per Alemanya provinent de Finlàndia, Puigdemont ha assegurat que no hi havia un «disseny previ» per voler ser detingut al país germànic i que la seva intenció era intentar arribar a Bèlgica per posar-se a disposició de la justícia. De fet, ha dit que la seva intenció era no complicar cap altre país.Puigdemont ha explicat que està escrivint un llibre que es publicarà al setembre per encàrrec d'una editorial belga en què explica en diferents llengües «la crisi catalana com una cisi europea». Es tracta d'un llibre que, segons Puigdemont, no té res a veure amb les «interioritats» dels dies posteriors a l'1-O i ha censurat aquells que «han tingut l'oportunisme de sortir els primers pe revelar coses». «Si la gent espera trobar morbo, no li trobarà», ha avisat.