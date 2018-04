Montoro assegura que ni les despeses de l'1-O ni la manutenció de Puigdemont han sortit de diners públics

El titular d'Hisenda creu que només s'haurien pogut desviar fons si s'hagués comès un delicte de falsificació

Actualitzada 16/04/2018 a les 10:57

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha reiterat que el Govern de la Generalitat no es va gastar cap euro de les arques públiques en l'organització del referèndum de l'1-O ni tampoc amb la manutenció de Carles Puigdemont. «No sé amb quins diners es van pagar les urnes dels xinesos de l'1 d'octubre, ni la manutenció de Puigdemont. Però sé que no amb diners públics», ha assegurat Montoro en una entrevista al diari El Mundo. A més, el titular d'Hisenda ha deixat clar que des del mes de setembre té el control sobre els 35.000 milions d'euros que gestiona la Generalitat intervinguda i ha assegurat que el sistema finalista de control dels pagaments funciona. Monotro creu que només es podrien haver desviat fons públics en cas que «un funcionari conxorxat amb algun proveïdor de la causa» hagués comès un delicte de falsificació.Montoro ha aclarit que el delicte de malversació «no requereix només desviament de fons, sinó que també és obrir un recinte públic per un acte polític il·legal, per exemple». El titular d'Hisenda assegura que la interventora general de Catalunya fins ara ha respost setmanalment als seus requeriments perquè, si no ho fa, «s'arrisca a pena de presó», ha advertit Montoro.A la mateixa entrevista, Montoro diu que el 'procés' ha fracassat. «Vivim en un Estat que pot impedir pressupostàriament la independència. I és el que hem fet. També hem après lliçons per al futur», ha admès.El titular d'Hisenda també desmenteix que el govern espanyol hagi tardat a afrontar el procés independentista català. «A nosaltres ens havien elegit per sortir de la crisi. Alguns creuen que t'escullen per evangelitzar. Però estàvem operant a un pacient a vida o mort», ha assegurat Montoro, que ha dit que no van impedir la consulta del 9-N perquè «no tenia cap validesa». Amb tot, destaca que els responsables del 9-N van ser jutjats.Montoro critica que els independentistes no volen que Catalunya progressi perquè «si els catalans progressen dins d'Espanya, els independentistes es queden sense argument, més enllà de la qüestió sentimental». «Jo tinc indicadors setmanals de com funciona Catalunya: les vendes tornen a pujar, s'estan recuperant», ha destacat.