Els catalans compraran 7 milions de roses per Sant Jordi

Els majoristes preveuen un increment de les vendes d'un 25% respecte 2017 pel fet que la Diada caurà en dia laboral

Actualitzada 16/04/2018 a les 09:34

300.000 roses grogues

Els catalans compraran entre 6,5 i 7 milions de roses per Sant Jordi, segons dades del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Aquesta xifra suposa un increment del 25% respecte el 2017, quan la Diada va caure en diumenge. Els floristes confien que al llarg de tota la jornada hi haurà molta activitat al carrer i que el fet que la cita tingui lloc un dia laborable farà que moltes empreses adquireixin roses per regalar als seus treballadors. Una de les principals novetats d'aquest any és la rosa groga que es comercialitzarà com a mostra de solidaritat amb els presos polítics. Tot i que els majoristes afirmen que han adquirit un 5% de roses d'aquest color «pel que pugui passar», es mostren convençuts que «l'estrella seguirà sent la vermella». Calculen que del total de roses que es vendran enguany 300.000 seran grogues.«Aquest any tenim unes perspectives molt bones perquè Sant Jordi cau en dilluns i és un dels millors dies de la setmana per celebrar la diada». Així de positiu es mostra Josep Ruiz, un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta Ornamental que diu que les previsions situen les vendes en els 6,5 o 7 milions de roses venudes. «Aquesta xifra és un 20 o 25% més elevada que l'any 2017 perquè la majoria de les empreses i comerços que tradicionalment adquireixen roses per regalar als seus empleats i clients van deixar de fer-ho l'any passat i les vendes es van ressentir», apunta.En concret, els majoristes calculen que el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i empreses adjacents vendran 3,5 milions de roses, Mercabarna 2 i empreses de fora dels mercats 1,5 o 2 milions més.Pel que fa a la procedència, la majoria de les roses que se subministraran aquests dies pertanyen a la varietat 'Freedom', que és originaria d'Ecuador i Colòmbia i que representa el 60% del total. Es tracta de flors amb capolls grossos, tiges llargues i una durabilitat més elevada. A banda, aquest 2018 també està tenint impacte una tercera varietat de flor que s'anomena 'Red Naomi' i ve d'Holanda. «Es tracta d'una producció pròpia d'aquest país que pot ser que contribueixi a incrementar les vendes», opina Ruiz.Pel que fa a les roses conreades a Catalunya, representen un 10% del total del que es vendrà per Sant Jordi, ja que l'elevada demanda fa que els comercialitzadors es vegin obligats a buscar aquestes flors a d'altres mercats per atendre les peticions de tots els clients. A banda, també arribaran exemplars d'altres punts de l'Estat - un 10% més - com per exemple Soria.El majorista afegeix que els preus es mantindran força estables o fins hi tot tendiran a reduir-se una mica a causa de l'elevada competència.Una de les novetats de la diada d'enguany serà la venda de roses grogues com a símbol de solidaritat amb els presos polítics. Tot i que inicialment Òmnium Cultural va posar sobre la taula la possibilitat que les roses grogues substituïssin les vermelles en el Sant Jordi d'enguany, finalment la presència d'aquest color serà complementària. «De cada 100 calculem que 99 seran vermelles i una groga», apunta Ruiz que es mostra convençut que la tradició es mantindrà «perquè el vermell és el símbol de l'amor i la passió».Amb tot, el majorista reconeix que el groc s'ha convertit en un color que representa «un sentiment que té una part del poble de Catalunya» per la qual cosa el sector preveu que almenys es vendran entre 250.000 i 300.000 flors d'aquest color. «No hem tingut grans comandes, però sí que tots estem comprant almenys un 5% de roses grogues pel que pugui passar», comenta. En aquesta línia també explica que s'han creat bosses de paper amb llaços grocs per posar-hi les roses vermelles a l'interior.A hores d'ara la majoria de majoristes encara estan pendents d'adquirir roses grogues en la subhasta que es farà al mercat holandès d'Aalsmeer aquesta setmana, ja que assenyalen que a Catalunya «els pagesos s'han preparat pel que saben segur que els funciona i només han conreat roses vermelles», indica Ruiz. Tot i que confien que el preu serà similar al de sempre, els professionals del sector contemplen la possibilitat que l'increment de la demanda faci encarir lleument aquesta tipologia de roses, el que podria repercutir en el preu de comercialització.