Cuixart llegeix un escrit davant Llarena en defensa del dret a l'autodeterminació i contra la vulneració de drets

El president d'Òmnium compareix el Suprem quan es compleix mig any del seu empresonament

Actualitzada 16/04/2018 a les 14:24

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defensat davant del jutge del Suprem Pablo Llarena el dret a l'autodeterminació de Catalunya i també ha denunciat que s'estan vulnerant drets fonamentals com el dret a reunió i manifestació. En tot moment, Cuixart també s'ha alineat amb les tesis pacifistes esgrimides per Junqueras i Sànchez, que han declarat abans que ell. Cuixart compareix davant el Suprem just quan es compleixen sis mesos del seu empresonament per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, juntament amb Jordi Sànchez. El jutge li ha notificat formalment la interlocutòria de processament, és a dir, li confirma per quins delictes el vol enviar a judici. En el cas de Cuixart i Sànchez, Llarena els ha processat per rebel·lió i en el cas de Junqueras, també per malversació. La seva declaració indagatòria no ha arribat als quinze minuts i Cuixart s'ha ajudat d'unes notes que portava escrites per esgrimir tots els arguments. Només ha respost les preguntes de la seva lletrada, Marina Roig.