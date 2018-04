Jordi Sànchez: «Un estat autoritari mai mereixerà governar un poble lliure»

«Avui tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils», celebra Jordi Cuixart

Actualitzada 15/04/2018 a les 17:14

«Un estat autoritari mai mereixerà govern un poble lliure». El fill de Jordi Sànchez, Oriol Sànchez, ha estat l'encarregat de llegir aquesta frase provinent d'un text que el seu pare ha enviat des de la presó de Soto del Real i que s'ha llegit en finalitzar la multitudinària manifestació de l'Espai Democràcia i Convivència. «Creieu que mereix governar-nos qui no respecta el resultat de les eleccions? Creieu que mereix governar-nos qui viola els nostres drets civils?», s'ha preguntat en veu alta l'expresident de l'ANC, que també ha demanat a la població catalana que no es deixi «atemorir». «No cediu mai al xantatge de la por ni a la violència», ha demanat Sànchez. «Avui tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils, d'injustícia però també d'esperança», ha celebrat també Jordi Cuixart, per boca de la seva parella, Txell Bonet.«D'injustícia per la deriva autoritària d'un estat espanyol cada cop més aïllat i d'una presó injustificada. I d'esperança en la gent, en vosaltres, l'autèntic motor de lluita per la democràcia i la llibertat», ha continuat el president d'Òmnium Cultural a través de Txell Bonet. «I esperança també en la dignitat insubornable de la societat catalana i en un futur sense renúncies per ningú», ha puntualitzat Cuixart. «Unitat, dignitat, coratge i amor. Visca Catalunya lliure», ha conclòs el líder d'Òmnium, que suma més de sis mesos a la garjola. Oriol Sànchez ha estat l'encarregat posteriorment de llegir les paraules del seu pare: «Porteu en el nostre nom la primavera dels somriures republicans», ha manifestat l'exlíder de l'ANC. «Hem fet les mobilitzacions cíviques i pacífiques més multitudinàries d'Europa. I ells tan sols relaten violències inventades. Això només té un nom: impotència i ràbia», ha sentenciat Jordi Sànchez. «Gràcies per no oblidar-nos. Llum als ulls i força als braços», ha conclòs l'expresident de l'ANC.