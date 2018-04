El líder dels comuns fa una crida a donar una «reacció global» a la «regressió democràtica que estem vivint»

El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha assegurat que la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona sota el lema 'Us volem a casa' marca «el camí per recuperar els nostres drets i llibertats». El nou secretari general de Podem Catalunya ha valorat com un «èxit» la mobilització davant el que considera «una regressió democràtica que fa massa temps que estem vivint». Així, ha criticat que aquesta situació hagi portat que «ens vulguin dir quins llibres podem llegir i quines obres d'art podem veure». Per això, Domènech creu que s'ha de donar una «reacció global», que «afecta Catalunya i Espanya», i en aquest sentit ha celebrat la «grandíssima mobilització transversal» que ha recorregut aquest diumenge l'avinguda del Paral·lel.