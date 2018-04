Comença a omplir-se el Paral·lel per reclamar la llibertat dels «presos polítics» i el retorn dels «exiliats»

La manifestació està convocada per entitats i sindicats sota el paraigua de l'Espai Democràcia i Convivència

Actualitzada 15/04/2018 a les 12:17

Milers de persones comencen a arribar a l'avinguda Paral·lel de Barcelona per reclamar la llibertat dels «presos polítics» i el retorn dels «exiliats». Està previst que la manifestació sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!' arrenqui a les 12.30 hores però una hora abans els participants ja han començat a arribar a la zona. Es preveu que ompli la plaça Espanya, tota l'avinguda del Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on es farà l'acte central. Més de 900 autocars s'han desplaçat a la capital catalana des de diferents punts de Catalunya. La marxa està convocada per L'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals. I coincideix amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez.