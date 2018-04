Puigdemont: «Demà, entre tots tornarem a apedaçar la llibertat que ens esquinça un Estat autoritari»

El líder de JxCat diu que la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona serà «fabulosa i colossal»

Actualitzada 14/04/2018 a les 21:21

El líder de JxCat i president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha mostrat convençut que la protesta d'aquest diumenge a Barcelona serà una «fabulosa i colossal manifestació de pau i dignitat, que els nostres repressors mai no podran exhibir».«Demà, entre tots tornarem a apedaçar la llibertat que ens esquinça un Estat autoritari», ha afirmat en un missatge a través del seu compte de Twitter. «Direm serenament a tot el món que volem viure en pau, lliures i sense por», ha subratllat Puigdemont.La manifestació tindrà per lema Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!, ha estat convocada per l'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals, arrencarà a la plaça d'Espanya i avançarà per l'avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l'acte central.