La Mesa acorda presentar una querella contra Llarena pel veto a la investidura de Sànchez

Els lletrats de la cambra han expressat els dubtes sobre si ha de ser la institució la que tiri endavant la denúncia referida als drets d'un diputat

Actualitzada 13/04/2018 a les 13:14

La Mesa del Parlament ha acordat presentar una querella per prevaricació contra el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, i tots aquells que hagin pogut intervenir en el procés pel qual s'ha negat a Jordi Sànchez el permís per assistir al ple d'investidura. La mesura ha tirat endavant amb els vots a favor de JxCAT i ERC i els vots en contra de Cs i PSC i malgrat els dubtes expressats pels lletrats de la cambra, segons han explicat fonts parlamentàries. Les mateixes fonts han indiciat que els lletrats han alertat verbalment dels dubtes sobre si havia de ser la institució qui presentés una querella que es refereix als drets d'un únic diputat o si era preferible que ho fes el propi diputat o el seu grup. A més, han fet constar que ells no eren experts penalistes. Fonts de Cs han indicat que tot i això s'ha acordat que siguin els serveis de la cambra els que elaborin aquesta querella.La Mesa del Parlament s'ha reunit aquest divendres de manera extraordinària després que Llarena decidís aquest dijous que no concedia a Sànchez el permís que aquest havia demanat per assistir al seu ple d'investidura, previst inicialment aquest divendres a les 10.00 hores. El motiu de la reunió era tractar la voluntat d'impulsar una querella per prevaricació contra Llarena, recolzada per JxCAT, ERC i la CUP.Finalment, s'ha acordat tirar endavant la querella, tot i l'oposició de Cs, PSC-Units i els dubtes expressats pels lletrats del Parlament, Antoni Bayona i Xavier Muro. Ambdós han fet diversos advertiments verbals en la reunió, posant sobre la taula que no acabaven de veure clar que el Parlament com a institució fos qui havia de presentar aquesta querella davant dels dubtes que el que estigui en joc sigui l'interès públic i han indicat també que ells no són experts legalistes en la matèria com per tirar-la endavant.Fonts de Cs han explicat la seva oposició a aquesta querella i han plantejat que es pugui incórrer en malversació de fons públics en destinar diners del Parlament als interessos d'un diputat concret. La formació taronja que no tots els diputats veuen afectats el seus drets i, en canvi, la querella es presentarà en nom del Parlament, que els inclou a tots. Per tot això, han defensat que la denuncia hauria de ser «inadmissible». Han afegit que es podria estar creant un precedent i si qualsevol diputat en presó, per qualsevol motiu, demanés anar a un ple i se li denegués ja que podria demanar a la cambra que presentés una querella en nom seu.Els comuns, que no tenen vot a la Mesa tot i que assisteixen a la reunió, han fet una proposta doble per tal que no tirés endavant encara la querella. La diputada Marta Ribas ha plantejat a l'òrgan de la cambra que es consultés externament si hi ha base legal per presentar-la, tenint en compte també la posició dels lletrats. I,mentre s'estudia aquesta via, que el Parlament presenti una queixa forma a instàncies judicials. La proposta dels comuns doncs s'ha acceptat parcialment ja que la cambra tirarà endavant la queixa formal però també la querella.La CUP, que tampoc té vot, ha expressat la seva posició favorable a tirar endavant la denúncia i el PPC, que tampoc té vot, s'ha mostrat contrari a aquesta acció penal.