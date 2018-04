L'Ajuntament d'Alcarràs multa amb més de 8.000 euros el propietari d'un gos que va mossegar una nena de 3 anys

La menor va haver de ser hospitalitzada per recuperar-se de les ferides

Actualitzada 13/04/2018 a les 15:35

El ple de l'Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) ha imposat una multa de 8.204 euros al propietari d'un gos que el 21 de juny del 2017 va mossegar una nena de tres anys que va necessitar ser hospitalitzada a l’Arnau de Vilanova de Lleida per recuperar-se de les ferides. La sanció, qualificada d'«exemplar», és la suma total de diferents infraccions comeses pel propietari del gos, considerat de raça potencialment perillosa, segons consta en els diferents atestats de la Policia Local. Cal recordar que, paral·lelament, també s'està a l'espera del resultat del conseqüent tràmit judicial que també es va iniciar arran dels fets.Segons ha informat aquest divendres el consistori, s'imposa al propietari sancions per quatre infraccions: 800 euros perquè el gos no portava morrió, malgrat ser considerat de raça potencialment perillosa; 1.500 euros perquè el propietari no disposava de cap assegurança; 3.500 euros per no disposar de la llicencia corresponent; i 2.404 euros per deixar solt l'animal i no haver adoptat les mesures necessàries per evitar que s'escapés i que després mossegués la nena.Totes les sancions es basen en les normatives de pertinença de mascotes, tant de la llei catalana com espanyola 10/1999 i 50/1999, respectivament.A més, per acord de ple, l'Ajuntament va determinar que destinarà aquests diners a fer campanya per conscienciar la ciutadania de complir amb la normativa, així com mesures de sensibilització i informació.En el mateix ple es va aprovar una segona sanció de 800 euros contra el propietari d'un altre gos per no portar la seva mascota ni sense morrió ni corretja en espais públics.Cal recordar que l'Ajuntament, a través de la seva Policia Local, porta a terme diferents campanyes, tant preventives com de control, per tal que els propietaris de mascotes compleixin amb la normativa. Segons la Memòria de la Policia Local, el 2016 es van interposar 20 denúncies, i el 2017, 17.​