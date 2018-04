Els comuns avalen la querella contra Llarena

CatECP vol saber si hi ha hagut «abús judicial» en les darreres decisions

Actualitzada 13/04/2018 a les 14:53

La portaveu parlamenària de CatECP, Elisenda Alamany, ha assegurat aquest divendres que els comuns veuen «amb bons ulls» la querella que ha acordat la Mesa contra el jutge del Suprem Pablo Llarena pel veto a la investidura de Jordi Sànchez (JxCat). Alamany ha insistit que la posició del seu grup, sense vot a la Mesa, ha passat per reclamar un assessorament legal previ per saber si la denúncia tenia «recorregut». Ara bé, ha afegit que la posició és «donar-hi suport» des del punt de vista polític: «Ens agradaria saber si hi ha hagut abús judicial» en les darreres decisions, ha afegit Alamany en roda de premsa al Parlament. L'aval a la querella no exclou però que els comuns continuïn insistint per tal que es formi govern en una situació «d'excepcionalitat democràtica».»És urgent un govern efectiu per revertir i avançar», ha afegit la portaveu dels comuns en missatge als grups independentistes perquè desencallin la investidura.Al marge d'estar d'acord amb la querella, els comuns veuen amb bons ulls també la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona que ha convocat l'Espai Democràcia i Convivència. Creuen que entronca amb la seva proposta de front «antidepressiu, transversal i de grans majories» a Catalunya. I hi seran per donar suport a una manifestació que entenen que també vol denunciar la «judicialització de la política, que el PP porti la política als tribunals». Per Alamany, no és «contradictori», però, criticar la judicialització de la política amb donar suport a la presentació d'una querella contra Llarena. «El PP no fa cap altra, que [defensar que] la solució a Catalunya passa pels tribunals», s'ha queixat la portaveu parlamentària de CatECP.És en aquest context que Alamany ha titllat «d'absoluta perplexitat» que el PSC no s'hagi sumat a l'homenatge als republicans represaliats del franquisme al Parlament aquest divendres ni que tampoc participi a la crida de l'Espai Democràcia i Convivència. «Queden dies perquè repensin la seva situació, sobretot per la manifestació» de diumenge a Barcelona en clau de «front antidepressiu», ha insistit. «No hi hauria de faltar ningú que es defineixi progressista i catalanista», ha etzibat Alamany.