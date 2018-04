La cúpula judicial catalana mostra el seu malestar i la fiscalia treu importància a la decisió de la cambra

Actualitzada 13/04/2018 a les 15:00

La cúpula judicial catalana veu la querella del Parlament contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, acordada aquest divendres per la Mesa amb el vot de les forces independentistes, com una «confrontació màxima» entre institucions, i un pas que dificulta l'entesa i la concòrdia i que probablement no tindrà gaire recorregut judicial. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han mostrat el seu malestar per la decisió del legislatiu, mentre que fonts de la fiscalia li han tret importància i tampoc preveuen gaire èxit a la querella.