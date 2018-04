El PPC estudiarà si la presentació de la querella suposaria malversació

Alejandro Fernández veu un cas «de llibre» si es destinen recursos públics a un «interès particular»

Actualitzada 13/04/2018 a les 13:46

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha explicat que el seu grup estudiarà si la presentació de la querella contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena des del Parlament suposaria incórrer en un delicte de malversació. Volen estudiar-ho d'entrada i esperar, en tot cas, a la presentació formal de la denúncia. Després de la reunió de la Mesa d'aquest divendres en roda de premsa a la cambra, Fernández entén que es podria produir «un cas de llibre» si es destinen recursos públics a un «interès particular». «És la percepció que tenim però hem de ser rigorosos», ha afegit el diputat dels populars. És en aquest context que ha assegurat que el president del Parlament, Roger Torrent, «insisteix en copiar el pitjor de l'etapa» de la seva predecessora, Carme Forcadell.Després de la reunió de la Mesa, Fernández ha explicat que els lletrats han apuntat que no són experts en dret penal, que aquesta via judicial hauria de ser «necessàriament el darrer pas» i que el «bé a protegir» en presentar aquesta querella no és el Parlament sinó «uns diputats i eventualment un grup polític», ha afegit. «Si consideren que afecta els drets del seu grup tenen dret a iniciar accions com a grup polític», ha explicitat el diputat dels populars a JxCat i ERC.En aquest context ha acusat Torrent de posar la cambra «al servei de la meitat» dels diputats, que «vulneri els drets» dels no independentistes i que alhora «desprestigiï» la institució.