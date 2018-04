Tajani: Espanya és un país «plenament democràtic» on la llibertat ideològica s'exerceix «amb total normalitat»

El president del Parlament Europeu diu que «Espanya sempre ha estat capaç de resoldre problemes polítics sense que ningú la tuteli ni hi intercedeixi»

«Sembrar males herbes»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha visitat el Congrés dels Diputats des d'on ha defensat la capacitat d'Espanya per resoldre els seus problemes polítics i on ha deixat clar que la Unió Europea no hi intercedirà. «Espanya sempre ha estat capaç de resoldre problemes polítics sense que ningú la tuteli ni hi intercedeixi», ha manifestat. A més, ha lloat la Constitució, ha dit que gràcies a la Carta Magna l'Estat és un país «plenament democràtic» on «regeix la separació de poders» i on s'exerceix «amb total normalitat» la llibertat política i ideològica. També ha remarcat que és un dels països membre «més europeistes». En una referència velada a la crisi a Catalunya, ha assegurat que les divisions «no són insalvables», ara bé, ha afegit que «sempre que la política es faci des de la democràcia i les lleis». «En la resolució d'assumptes interns d'Espanya tant la UE com jo mateix estarem sempre del costat de la Constitució i dels tractats», ha declarat.El president del Parlament Europeu ha estat de visita oficial al Congrés dels Diputats, des d'on ha fet un discurs defensant la Constitució espanyola i la capacitat de l'Estat per resoldre els seus problemes polítics sense la necessitat «de tuteles».L'any que es compleix el 40 aniversari de la Carta Magna, el president del Parlament Europeu ha assegurat que encara ara «desplega els seus beneficis» a la societat espanyola i ha dit que, gràcies a la Constitució, l'Estat és un país «plenament democràtic» on «regeix la separació de poders» i on s'exerceix «amb total normalitat» la llibertat política i ideològica. A més, ha defensat que aquestes característiques les reconeix tant la UE com les institucions internacionals i «qualsevol observador objectiu».També ha lloat la societat espanyola per ser, segons Tajani, «una de les més europeistes de la unió» i ha apuntat que Espanya «ha sortit més forta» de tots els desafiaments que ha viscut fins ara «gràcies als valors europeus que inspiren la Constitució».Sense pronunciar ni un cop el nom de Catalaunya, ha deixat clar que la UE no intercedirà en els assumptes interns de l'Estat i s'ha limitat a remarcar que sempre estaran des d'Europa «al costat de la Constitució i dels tractats».Tajani ha comparegut acompanyat de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i del president del Senat, Pío García-Escudero, que ha fet un discurs amb valoracions que afecten també Catalunya. Segons ha manifestat, Europa viu actualment «dificultats» pels «populismes i els nacionalismes». «Vells fantasmes venen a rondar-nos, les recurrents amenaces del populisme i dels nacionalisme regressen per sembrar la mala herba del conflicte i la divisió i no s'han de menystenir però tampoc s'han de témer perquè units i actuant amb mútua lleialtat sempre serem més forts que ells», ha valorat.