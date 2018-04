El jutge ha denegat el permís perquè el candidat participés al debat d'investidura físicament o per videoconferència

Actualitzada 12/04/2018 a les 21:04

Jordi Sànchez s'ha preguntat aquest dijous si els catalans «van tornar a delinquir el 21-D dipositant els seus vots a les urnes». El número dos de Junts per Catalunya, en presó preventiva des del 16 d'octubre, ho ha fet escriure a Twitter després que s'hagi sabut que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tornat a denegar-li el permís per assistir al ple d'investidura que s'havia de celebrar aquest divendres i en el qual ell havia de ser candidat. Llarena també li ha denegat que hi participés per videoconferència. El president del Parlament de Catalunya, ha ajornat el ple després de la decisió del jutge i ha anunciat la intenció de querellar-se contra Llarena per prevaricació, després que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides instessin la justícia espanyola a respectar els drets polítics de Sànchez.