La justícia escocesa dona més temps per decidir sobre l'euroordre de Ponsatí

El tribunal convoca noves vistes preliminars pel 15 de maig i el 5 de juliol i la d'extradició pel 30 de juliol

Actualitzada 12/04/2018 a les 13:32

La justícia escocesa ha ajornat la decisió sobre la petició d'extradició de la consellera Clara Ponsatí, destituïda pel 155, i ha convocat dues noves vistes preliminars de caire procedimental pel maig i primers de juliol i la vista d'extradició pel 30 de juliol, segons han informat fonts de la fiscalia a l'ACN. A la vista preliminar d'aquest dijous, la defensa de Ponsatí, encapçalada per l'advocat Aamer Anwar, ha assegurat davant del jutge que les autoritats espanyoles «abusen» del mecanisme de l'euroordre i promouen una persecució «política» contra els líders independentistes. Davant de la complexitat del cas, el jutge ha acceptat donar més temps a la fiscalia i a la defensa per preparar els seus arguments i ha convocat noves vistes preliminars pel 15 de maig i el 5 de juliol, i ha marcat la data oficial de l'inici del cas pel 30 de juliol. Llavors, les compareixences i declaracions es poden allargar fins a 8 dies, de manera que la justícia escocesa no prendria cap decisió sobre la consellera cessada d'Educació fins el mes d'agost.En una breu compareixença davant de la premsa després de la vista als tribunals, Anwar ha defensat que el cas contra Ponsatí és «una distorsió grotesca de la veritat» i ha remarcat que no hi ha «cap prova» per inculpar-la de rebel·lió i malversació de fons. El lletrat ha destacat que Escòcia sempre ha estat «orgullosa» de «protegir els que pateixen risc d'opressió i injustícia», i s'ha mostrat confiat que l'euroordre no prosperarà. Segons ell, una ordre d'extradició europea «mai hauria de ser una eina de repressió política».