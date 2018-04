La Guàrdia Civil escorcolla la seu del Diplocat a Barcelona

Agents del cos es presenten a les oficines de l'Avinguda Diagonal per ordre del jutjat d'instrucció 13

Actualitzada 12/04/2018 a les 11:08

La Guàrdia Civil escorcolla aquest dijous la seu del Diplocat a Barcelona per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de l'1-O. Segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes a la investigació, agents del cos s'han personat a les oficines d'aquest organisme a l'Avinguda Diagonal. L'excap de premsa del Diplocat, Martí Estruch, ha explicat que els agents «estan mirant ordinadors i telèfons mòbils», però ha titllat l'escorcoll «d'acte de propaganda». De fet, el Diplocat s'havia de dissoldre definitivament aquest divendres, quan està previst l'acomiadament dels seus últims treballadors, i des de l'aplicació del 155, les autoritats espanyoles ja tenien accés a tot el seu material. «La informació que podien buscar òbviament ja la tenen, sona més aviat a un acte de propaganda perquè tothom se n'assabenti que el govern espanyol ha aconseguit tancar el Diplocat», ha dit Estruch.Segons l'excap de premsa del Diplocat, l'ordre de registre no especifica els motius de l'escorcoll, tot i que hi ha informacions periodístiques que apunten que podria estar relacionat amb el pagament dels observadors de l'1-O. Estruch és fora de l'oficina, però la resta de treballadors són dins de l'edifici. Fonts properes expliquen que la Guàrdia Civil els fa esperar a tots junts a la sala de juntes mentre revisa telèfons i ordinadors.El govern espanyol va dissoldre el Diplocat el 27-O, i va acomiadar el seu secretari general, Albert Royo. L'organisme era un consorci público-privat encarregat de la promoció de Catalunya a l'exterior i la paradiplomàcia, que convidava habitualment periodistes, polítics o personalitats del món cultural d'arreu del món a Catalunya, i organitzava seminaris a l'exterior sobre el país.Aquest mateix divendres estava previst l'acomiadament definitiu de tots els treballadors del Diplocat. Divendres passat, el consell de ministres del govern espanyol va aprovar ampliar els poders de l'organisme liquidador de la institució.