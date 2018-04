La Generalitat convoca 150 places pel cos de Bombers

Els aspirants podran presentar la sol·licitud d'aquest divendres fins al proper el 2 de maig

Actualitzada 12/04/2018 a les 13:58

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha convocat 150 noves places de bombers funcionaris per a l’accés a la categoria de bomber de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat. El termini de presentació de sol·licituds es posarà en marxa aquest divendres i finalitzarà el pròxim 2 de maig i es podrà fer a través de la plataforma Tràmits Gencat o bé presencialment, segons la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicada aquest dijous. La convocatòria s'emmarca en el Pla estratègic aprovat pel Govern el setembre del 2016, que va ser impulsat pel Departament d'Interior per tal de potenciar l'operativitat dels Bombers de la Generalitat.Aquest procés selectiu, estarà compost de diverses fases, la primera de les quals serà eliminatòria i inclou les següents proves: prova aptitudinal i de coneixements, prova física, prova de conducció de vehicles pesants, proves d'avaluació psicològica, proves mèdiques i prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.Un cop superada la primera fase, els aspirants passaran a la fase de concurs on posteriorment hauran de superar un curs de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Així doncs, aquest curs té per objectiu verificar l'assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials que seran necessàries per a l'exercici de les funcions de bomber/a a escala bàsica.Després de la segona fase, el procés finalitza amb la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en un parc de Bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS. Per últim, el Tribunal publicarà la llista definitiva dels aspirants que hagin superat el procés selectiu.