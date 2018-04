ERC demana una resposta «conjunta» al veto a Sánchez i evita pronunciar-se sobre la investidura de Puigdemont

Sabrià denuncia la «injustícia del Suprem i ingerència de l’Estat» en una «situació gravíssima» que «contravé l’ONU»

l dirigent d’ERC i diputat al Parlament Sergi Sabrià ha reclamat aquest dijous a la tarda que les forces independentistes articulin una resposta comuna a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no permetre que Jordi Sánchez assisteixi a la seva investidura, prevista fins ara per aquest divendres. «La concreció dels passos a prendre s’ha de fer conjuntament, per tant apostem per obrir ponts de diàleg i arribar a acords conjunts per recuperar efectivament les institucions i formar Govern», ha sentenciat. I és que, per més que els periodistes han preguntat a la roda de premsa, Sabrià ha evitat pronunciar-se sobre una eventual investidura del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, tal i com ha reclamat ja la CUP i com mai ha descartat del tot el grup del president destituït.El que sí rebutja frontalment ERC és arribar a esgotar el límit de temps per pactar un president i, per tant, acabar convocant eleccions de forma automàtica. «En aquest moment, el principal valor i oportunitat que tenim és el resultat del 21-D, no es pot dilapidar», ha sentenciat.Malgrat això, Sabrià no ha volgut entrar a valorar cap nom per a investir president, ni tan sols el de Puigdemont, i ha desviat les preguntes cap a la seva denúncia de la situació provocada per la decisió de Llarena. «Avui el que toca és denunciar els fets que s’han produït i la nova vulneració i ingerència del Suprem; i és això el que ens ha d’ocupar», ha dit.En aquest sentit, ha volgut denunciar «un cop més la ingerència de l’Estat, la injustícia del Suprem, en una situació gravíssima». «No es garanteixen els drets civils i polítics dels ciutadans, ens neguen el dret de manifestació i de protesta. I també el dret de Jordi Sánchez a ser investit, contravenint l’ONU», ha criticat Sabrià, tot recordant que el jutge aquest dijous «tenia l’oportunitat de deixar de fer el ridícul en l’àmbit internacional i l’ha perdut».Per últim, Sabrià ha celebrat que, tal i com ha avançat l’ACN, el president del Parlament, Roger Torrent, hagi decidit reunir la Mesa divendres per impulsar una querella contra Llarena per prevaricació. «És una bona decisió. Hem de prendre la iniciativa des d’aquest punt de vista. Li donarem suport a la manera jurídicament més efectiva», ha conclòs.