El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars la membre dels CDR detinguda i rebaixa l'acusació a desordres públics

El magistrat de l'Audiència Nacional descarta imputar a l'arrestada de Viladecans els delictes de terrorisme i rebel·lió

Actualitzada 12/04/2018 a les 15:14

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars la membre dels Comitè de Defensa de la República (CDR) detinguda dimarts a Viladecans. El jutge rebaixa l'acusació sobre ella a un delicte de desordres públics i descarta així les acusacions de terrorisme i rebel·lió que feia la Fiscalia el dia de la detenció. De fet, el ministeri públic ha demanat aquest dijous presó provisional per a la detinguda com a «presumpta responsable de delictes comesos amb finalitat de rebel·lió, sense perjudici d'ulteriors qualificacions que puguin adoptar-se amb l'avanç de la investigació». A més, el jutge dictarà una ordre de detenció del jove d'Esplugues de Llobregat que la Guàrdia Civil no va trobar al seu domicili dimarts i continua sense localitzar.El magistrat ha imposat diverses mesures cautelars a Tamara C. G., com ara compareixences setmanes a un jutjat de guàrdia i li prohibeix sortir del seu municipi de residència, a no ser que treballi fora de la seva localitat. També ha establert la necessitat que Tamara C. G. necessiti una autorització judicial per poder sortir del terme municipal de la seva localitat, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a facilitar un domicili i un telèfon on pugui estar localitzable. El cas continua sota secret de sumari.La Fiscalia atribueix a la investigada «activitats de direcció i coordinació en actes de sabotatge» i formar part d'un «reduït equip de direcció que determina les pautes d'actuació i les consignes de mobilització» dels CDR, amb «actes de rebel·lia, encaminats a normalitzar la desobediència i exterioritzar la confrontació amb l'Estat». L'objectiu, segons la Fiscalia, seria «traslladar al carrer amb actuacions violentes el procés sobiranista català» que s'investiga al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional, «com una clara amenaça directa a l'ordre constitucional establert».El ministeri públic justifica la petició de presó per a Tamara C. G. en «la gravetat de les penes» previstes per aquests fets, el «risc de reiteració delictiva» tenint en compte «les accions que la detinguda presumptament pretenia coordinar» i «evitar la destrucció de proves per l'actitud ja acreditada de la mateixa».