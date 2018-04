Cs diu que seria «il·legal» destinar diners del Parlament a una querella contra Llarena

Carrizosa afirma que el jutge el TS «només ha fet la seva feina»

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha afirmat que seriar «il·legal» destinar diners del Parlametn a presentar una querella contra el jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, i ja ha avançat que si la Mesa així ho decideix ho denunciaran «on calgui». Carrizosa ha valorat així la voluntat d'impulsar des la cambra catalana una querella per prevaricació contra Llarena pel veto a Sànchez. El diputat ha reivindicat que la institució «pertany a tots els catalans» i que no es pot presentar una querella amb fons públics «per atendre l'interès d'una persona» ja que seria una «utilització il·legítima dels diners públics que es pot perseguir judicialment». «No ho permetrem», ha asseverat, al temps que ha dit que aquesta querella es pretén posar «contra un magistrat que només ha fet la seva feina». Així, el portaveu ha faran valdre aquest posicionament en la reunió extraordinària de la Mesa de d'aquest divendres, demanaran si es necessari un informe als lletrats i ho denunciarien on calgués ja que seria una querella «contra un magistrat que només ha fet la seva feina».Per a Carrizosa és «increïble» que s'estigui «amenaçant» amb una querella criminal contra els jutges «si no fan el que ells diuen». «Garantirem que no es gastarà ni un euro de tots els catalans en portar a terme una querella en nom del Parlament, ja n'hi ha prou d'apropiar-se del que no és seu», ha asseverat. A més, ha defensat que Llarena és un «servidor públic» i ha titllat d'«intolerable» el fet que s'«amenaci amb querelles criminals funcionaris que estan fent la seva feina». Ha insistit també que el bloc independentista «compta amb un 47%» dels vots dels catalans i que amb aquest suport no pot actuar com pretén.D'altra banda, ha valorat que «tothom sabia» que aquest divendres no es podria fer el ple d'investidura de Jordi Sànchez, assegurant que fins i tot les forces independentistes però que l'havien proposat per «continuar amb l'embolic». Per a Carrizosa, això demostra que les forces independentistes «no tenen projecte, no tenen pla, no tenen candidat, no tenen res». Ha afegit que «evidentment» que disposen de candidats que es podrien sotmetre a la investidura però ha assegurat que no els proposen «perquè no volen governar».En relació a la valoració que ha fet JxCAT de la decisió de Llarena, Carrizosa ha assegurat no entendre que ningú pugui tenir «por» de ser candidat si està «lliure de motxilles judicials, pensa complir les lleis i governi per a tots els catalans». «No entenc cap por si no és que està motivada perquè no pensen complir les lleis», ha declarat.