La defensa de César Puig demana a Lamela que arxivi la causa i no el porti a judici per sedició

Jaume Alonso-Cuevillas denuncia que la causa de l'Audiència Nacional contra el vallenc «viola drets fonamentals»

Actualitzada 11/04/2018 a les 21:26

La defensa de l'exsecrtari general d'Interior i número 2 del conseller destituït Joaquim Forn, Cèsar Puig, ha presentat un recurs de reforma davant la magistrada Carmen Lamela. Entre d'altres, li demana que arxivi la causa i, per tant, no porti a judici el seu client per sedició i organització criminal. En un escrit de 51 pàgines registrat aquest dimecres, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, ja denuncia que la causa oberta contra el vallenc suposa la «violació» de diversos drets fonamentals i així en deixa constància alertant que ho fa per si en el futur recorre a instàncies internacionals. A més, argumenta que l'Audiència Nacional no és «competent» per investigar Puig i demana que les actuacions es declarin «nul·les». La magistrada Carmen Lamela envia a judici el número 2 de Forn per un delicte de sedició pel dia del referèndum i també per organització criminal. Són els mateixos delictes que pesen sobre l'exdirector dels Mossos, Pere Soler.L'advocat de Puig ha recorregut davant de la magistrada Carmen Lamela (a través d'un recurs de reforma) la interlocutòria de processament que envia el seu client a judici per un delicte de sedició i un altre d'organització criminal. Són els mateixos delictes que atribueix a Pere Soler. En el cas de la intendent Laplana, la processa només per un delicte de sedició i a l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, l'envia a judici per dos delictes de sedició i un d'organització criminal.Alonso-Cuevillas contradiu Lamela i dona arguments a la jutgessa per tal que rectifiqui i no el processi per cap d'aquests delictes. L'advocat assegura que els fets encausats tenen «irrellevància penal» i que, per tant, la causa s'ha d'arxivar.A més, considera que la magistrada ha de declarar nul·les les actuacions perquè, segons l'advocat, l'Audiència Nacional «no té la competència objectiva» per instruir la causa. Per això, i de manera subsidiària, demana a Lamela que, en cas de no acceptar-ho, traslladi aquesta investigació a un jutjat d'instrucció de Barcelona.L'advocat també addueix que el número 2 de Forn no s'ha pogut defensar amb garanties i demana que s'exclogui de la causa tot el material probatori que, segons l'advocat, s'ha obtingut de manera «il·lícita en procediments paral·lels». Segons el lletrat, això ha generat «indefensió».A més, ja avança que durant la instrucció s'han «violat» drets fonamentals i en deixa constància, segons apunta, per si en un futur es recorre a institucions internacionals. També alerta que s'han comès «vulneracions de les garanties processals» reconegudes a la Constitució.Cèsar Puig està en llibertat provisional després que el passat mes de març va declarar a l'Audiència Nacional. Té el passaport retirat i ha de presentar-se cada quinze dies davant el jutge. La Fiscalia demanava per a ell llibertat sota fiança de 100.000 euros.