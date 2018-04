Iceta nega que les protestes del CDR siguin terrorisme i crida a la «ponderació» de tothom

El PSC no portarà la delegació de vot de Puigdemont al TC perquè entén que «no és plenament lliure»

No faran més accions contra el vot delegat de Puigdemont

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha negat que les protestes del Comitès de Defensa de al República (CDR) es puguin vincular amb el terrorisme i ha fet una crida a la «ponderació» de tothom. «Hem vist talls de carretera, actuacions en autopistes, pintades, algun local vandalitzat, però terrorisme no», ha afirmat el socialista a RNE. En ser preguntat sobre si aquests comitès volen subvertir l'ordre constitucional, ha contestat que «sens dubte» perquè volen que «sigui veritat» la república però ha afegit que «s'ha de matissar molt» i ha posat com a exemple que quan hi ha una vaga pot haver-hi actuacions discutibles d'alguns piquets «però no són terrorisme». D'altra banda, ha explicat que el PSC no portarà la delegació de vot de Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC) ni emprendrà cap més acció si la Mesa del Parlament la manté, afirmant que el líder de JxCAT «no és plenament lliure».El també president del grup parlamentari del PSC-Units ha afirmat que la major part dels ciutadans no han cursat dret i quan senten a parlar de terrorisme pensa «en ETA o en el jihadisme». «I ens sembla que hi ha un salt molt alt entre unes coses i les altres», ha apuntat. Ha reconegut també que hi pot haver gent que pensi que la justícia espanyola «sembla que estigui portant el rigorisme a quotes massa elevades» i ha afegit que cal intentar confiar en el bon funcionament de totes les institucions.Iceta ha reclamat no «banalitzar» el terrorisme petó tampoc la violència, assegurant que «trencar vidres d'un local polític és violència». «Una cosa no treu l'altre», ha afegit. Per això, ha dit que és el moment de «cridar a la ponderació de tothom» i demanar les màximes explicacions perquè tothom pugui saber «que les coses s'estan fent bé».També en clau judicial i sobre la decisió del tribunal alemany de deixar en llibertat sota fiança Carles Puigdemont, el socialista ha valorat que tothom s'ha d'acostumar a que una cosa és la que fan els jutges i una altra els governs i que, de la mateixa manera que es demana respecte per les decisions de la justícia espanyola, s'han de respectar la que pren la justícia alemanya.El PSC va demanar la reconsideració del vot delegat al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, reconsideració que va ser rebutjada per la Mesa. Ara, Iceta ha explicat que els socialistes no emprendran cap més acció i ha afegit que entenen que Puigdemont «no és plenament lliure» i «d'alguna manera la seva situació pot equiparar-se a la dels que estan en presó a Espanya» ja que actualment es troba a Alemanya sense poder sortir a disposició de la justícia d'aquell país. El socialista ha afegit però que estaran alerta si el Constitucional es pronuncia sobre aquesta qüestió.«Si la Mesa ho acorda, no farem més actuacions al respecte perquè Puigdemont va ser escollit diputat, encapçalava una llista i delegar el vot és el mínim que es pot demanar i no posarem major obstacle a això», ha resumit.Iceta no ha volgut augurar si creu que aquest divendres s'acabarà celebrant el ple d'investidura de Jordi Sànchez, tot i que creu que «el més probable és que el jutge es reiteri i no autoritzi la presència» del número dos de JxCAT. Arribats a aquest punt, ha assegurat que «el més lògic és que el ple no es faci».En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de tenir president i govern quan abans millor i ha reiterat que a Catalunya no li interessa tenir un president que tingui com a principal preocupació un procés judicial obert contra la seva persona. Ha dit també que no li agradaria que es tornés a repetir un «succedani de ple» per fixar posició de cada grup parlamentari perquè «el que correspon és fer una investidura efectiva». «Si el candidat no pot ser-hi, participar de forma presencial com va dir el TC el debat nos 'hauria de fer», ha sentenciat.Per últim, ha rebutjat que el Comitè de Drets Humans hagi entrat a valorar la situació de Sànchez sinó que ha explicat que el que ha fet és un «justificant de recepció» i una «exhortació universal al respecte a tots els drets». «No hi ha hagut resolució, el que hi ha és un escrit on es demana més dades per veure si es pot admetre a tràmit (el recurs de Sànchez)», ha afirmat.