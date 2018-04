Fiscals alemanys i espanyols intercanviaran informació sobre el cas de Puigdemont

La fiscalia de Schleswig-Holstein demanarà «més informació» a l'Estat per decidir si reclama o no l'extradició del president destituït

Actualitzada 11/04/2018 a les 16:17

Una delegació de la Fiscalia General de l'estat alemany de Schleswig-Holstein i de la fiscalia espanyola es reuniran a la Haia, als Països Baixos, per intercanviar informació sobre el cas de Carles Puigdemont. Així ho ha confirmat a l'ACN la fiscal i portaveu del ministeri públic de Schleswig-Holstein, Wiebke Höffelner, que ha indicat que el seu objectiu és «demanar més informació» a l'Estat espanyol per decidir si es reclama o no l'extradició de Puigdemont al jutge.La trobada entre els fiscals es farà a la Haia, a la seu d'Eurojust, l'organisme europeu per a la cooperació judicial. Des de la fiscalia alemanya han evitat donar més detalls de la trobada, que arribarà després que el jutge decidís decretar llibertat amb fiança per Puigdemont i rebutgés el delicte de rebel·lió.