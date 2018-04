Rafael Hernando equipara els CDR amb la 'kale borroka'

El portaveu del PP al Congrés assegura que estan utilitzant «els mateixos mètodes que abans utilitzaven altres tipus d'organitzacions», en referència a ETA

El portaveu del PP al Congrés de Diputats, Rafael Hernando, ha equiparat els CDR a la 'kale borroka' i ha considerat «normal» que les Forces de Seguretat de l'Estat «actuïn sense contemplacions i que la justícia a continuació faci la seva feina». En declaracions dels del Congrés dels Diputats, ha assegurat que els CDR «estan generant por i estan amenaçant» els ciutadans i amb «els mateixos mètodes que abans utilitzaven altres tipus d'organitzacions», en referència a ETA. D'altra banda, Hernando ha emplaçat els jutges alemanys a prendre les «decisions adequades» perquè Carles Puigdemont sigui posat a disposició de la justícia espanyola. «Hi va haver una època que una part d'Europa era un santuari de terroristes. El que no vull és que ara hi hagi una part d'Europa que es converteixi en santuari de colpistes», ha assenyalat.«Espero que la justícia alemanya i els jutges alemanys se n'adonin de la repercussió de les seves actuacions», ha continuat el portaveu popular, que ha afegit que sinó «estarem donant la raó als qui no creuen en Europa». A més, també ha reclamat als jutges alemanys que «respectin» la justícia espanyola i no converteixin en «jutjadors» dels jutges espanyola. «Qui ha de jutjar Puigdemont no és un tribunal alemany, és un tribunal espanyol», ha reiterat Hernando, que l'ha acusat de voler «destruir Espanya» i d'haver «estimulat la confrontació violenta entre catalans».El portaveu del PP al Congrés també ha indicat que ha vist amb «satisfacció» la correcció de la ministra de Justícia alemanya, Katarina Barley, que va assegurar en una entrevista al Sueddeutsche Zeitung que la decisió dels jutges sobre Carles Puigdemont era «absolutament correcta». Aquestes paraules van generar les crítiques del govern espanyol i del PP i el portaveu del govern alemany, Piotr Malachowski, va negar-ne aquest dilluns el contingut i va afegir que «no hi va haver cap entrevista ni declaració autoritzada» sobre el cas del líder de JxCat.