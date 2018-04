La Guàrdia Civil trasllada a Madrid la detinguda a Viladecans per ordre de l'Audiència Nacional

El cos de seguretat l'acusa de delictes de rebel·lió i terrorisme i la considera «coordinadora» dels CDR

Actualitzada 10/04/2018 a les 20:15

La Guàrdia Civil ha traslladat durant aquest dimarts a Madrid la dona detinguda a Viladecans (Baix Llobregat) a primera hora del matí per ordre de l'Audiència Nacional, segons han confirmat fonts del cos. S'espera que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Se la considera «coordinadora» dels denominats Comitès de Defensa de la República (CDR). La detenció s'ha fet a la mateixa localitat del Baix Llobregat pels suposats delictes de terrorisme i rebel·lió.L'operació oberta per la Guàrdia Civil aquest dimarts al matí continua oberta i no es descarten nous detinguts. L'operació és fruit d'una denúncia de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que la setmana passada ja va avisar que actuaria «amb contundència» contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra «l'ordre públic». Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. Les diligències són secretes.