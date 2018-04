La Guàrdia Civil busca un home relacionat amb els CDR després de no trobar-lo al seu domicili d'Esplugues de Llobregat

L'Audiència Nacional l'investiga, juntament amb la dona detinguda a Viladecans, per «activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge» de Setmana Santa

Operació de la Guàrdia Civil a Esplugues de Llobregat

Zoido equipara els CDR amb els comitès cubans

La Guàrdia Civil busca un home d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) per la seva activitat amb els CDR i que no es trobava en el seu domicili quan la policia hi ha entrat aquest dimarts a primera hora del matí per detenir-lo, segons informa la Fiscalia de l'Audiència Nacional en un comunicat. L'ordre de l'Audiència Nacional anava dirigida contra aquest home i una dona de Viladecans (Baix Llobregat), investigats perquè «haurien desenvolupat activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge duts a terme durant la Setmana Santa de forma coordinada pels denominats CDR, concebuts per provocar un clima d'agitació social», assenyala la nota de la Fiscalia. La dona ha estat detinguda a Viladecans aquest dimarts al matí pels suposats delictes de terrorisme i rebel·lió i serà lliurada directament a l'Audiència Nacional, segons ha confirmat la Guàrdia Civil. Li han decomissat una agenda externa, un ordinador, un mòbil, una cartellera i documentació diversa d'un aquarterament de la Guàrdia Civil de la demarcació de Barcelona, segons fonts de l'Audiència Nacional. L'operació ha estat denominada 'Cadera' i no es descarten més detencions.L'operació és fruit d'una denúncia de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va avisar que actuaria «amb contundència» contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic. Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, que investiga aquest home d'Esplugues de Llobregat i la dona de Viladecans, que ha estat detinguda, per una suposada activitat de coordinació en els actes de protesta durant la Setmana Santa dels Comitès de Defensa de la República (CDR).La dona detinguda serà posada a disposició judicial després que la Guàrdia Civil practiqui les diligències policials pertinents i, de moment, es desconeix quan es produirà el trasllat a Madrid. També continua la cerca de l'home per lliurar-lo a la justícia, segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Al llarg d'aquest matí, la Guàrdia Civil ha registrat els seus domicilis en la que s'ha denominat operació 'Cadera'. Les diligències són secretes.A la detinguda, se li atribueix un àudio que publica aquest dimarts El Confidencial, enregistrat a través d'un sistema de missatgeria mòbil en què es començava a parlar de la possibilitat de fer una vaga general i de les accions de protesta que incloïen, entre d'altres, la paralització del Port de Barcelona i de Mercabarna. Aquesta darrera proposta, segons l'àudio, seria suggerida des de Viladecans, però que caldria que fos aprovada per «nacional». «Si podem aturar el port seria brutal, deixem sense avituallament les Illes Balears, els xinesos es cabrejarien, també hi ha moltes mercaderies, com la Seat que porten els cotxes amb vaixells, i tot el que és entrades de mercaderies de Península i punt d'Europa», assenyala en l'àudio. També, detalla com per tallar l'autopista estava «tot preparat» i «amb material» i com posarien oli a la pista i a sobre bales de palla per prendre-li foc, o bé un possible sabotatge a les vies del tren o les instal·lacions de fibra òptica. En canvi, descartava dur a terme cap acció a l'aeroport perquè «és molt fotut» ja que «et pot disparar la Guàrdia Civil».La Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu aquest dimarts a primera hora del matí a Esplugues de Llobregat per detenir l'home investigat per l'Audiència Nacional i, tot i que han entrat al seu domicili i hi han practicat un registre, aquesta persona no es trobava a casa. Melcior Comes, testimoni del dispositiu policial, tornava cap a casa seva després de portar la filla a l'escola i s'ha trobat amb el carrer «totalment tallat» per furgonetes dels Mossos d'Esquadra i vehicles de la Guàrdia Civil. Segons ha explicat, hi havia almenys una trentena d'efectius desplegats pel carrer i un agent de la Guàrdia Civil «armat» i apostat sobre la terrassa de la llar d'infants que hi ha al costat del bloc on viu l'home, que ha cridat especialment l'atenció dels transeünts. «Aquesta situació ha posat bastant nerviosos els que estaven contemplant-la i alguns han acabat escridassant», ha dit Comes.El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicat que feia setmanes que tant la Guàrdia Civil com la policia espanyola i els Mossos estan elaborant informes per determinar com s'organitzen els CDR. «Quan se'ns deia que hi havia inactivitat vam cridar a la calma i a la prudència, no calia detenir un qualsevol dels que participaven a les accions, sinó que volíem investigar i saber com s'organitzaven», ha justificat.Zoido ha assegurat que els CDR són hereus dels Comitès de Defensa del Referèndum i que la seva actuació s'ha produït «abans i durant» el procés i l'1-O. «Per estructura i finalitat són iguals que els comitès cubans», ha comparat el ministre. A més, ha apuntat que són estructures «horitzontals» i que estan fent registres per «obtenir proves» de com s'organitzen. «No són extremadament jeràrquics sinó que són estructures molt horitzontals per tenir més facilitats per penetrar entre els joves i al territori», ha afegit.