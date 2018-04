La CUP recorre la renovació dels concerts educatius a les escoles que segreguen per sexe

Els anticapitalistes volen «impugnar la voluntat d'impedir l'autonomia» del Parlament

Actualitzada 09/04/2018 a les 18:22

La CUP ha presentat aquest dilluns un recurs «de reposició» en contra de la resolució del govern espanyol de renovar els concerts educatius a Catalunya «incloent-hi 16 escoles segregacionistes». En un comunicat, els cupaires han denunciat que la decisió es pren a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i consideren que el ministeri d'Educació «no pot decidir sobre la política educativa catalana», després que el Parlament aprovés al març una proposta de resolució per no renovar els concerts econòmics en aquests casos amb els vots favorables de JxCat, ERC, el PSC, CatECP i la CUP.Amb el recurs els cupaires volen «impugnar la voluntat» del govern espanyol d'impedir «l'autonomia» del Parlament i «vulnerar l'acció parlamentària dels grups, aprofitant que un ministre del PP és titular provisional del departament d'Educació i saltant-se els principis de proporcionalitat, prudència i respecte a l'autonomia de Catalunya». De fet, els cupaires insisteixen que aquests concerts «hipotequen la política educativa» de la Generalitat i «la iniciativa i l'autonomia» del Parlament.El govern espanyol va aprovar la renovació dels concerts en Infantil i Secundària un total de 1.956 grups per un període de quatre cursos. Està previst que la renovació estigui en vigor fins el curs 2021-2022.ERC, JxCAT i la CUP també van acordar també al gener, en les primeres reunions de cara a la investidura, que no es renovarien aquests concerts. Els recurs s'ha presentat davant del Departament d'Ensenyament.