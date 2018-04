En llibertat els sis detinguts per les protestes davant del Parlament el 30 de gener

Els arrestos per part dels Mossos s'han produït a les poblacions de Malgrat de Mar (2), Arenys de Mar, Òrrius, Solsona i el Pont de Vilomara

Actualitzada 10/04/2018 a les 14:01

Els sis detinguts per les protestes davant del Parlament el 30 de gener han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria. Els acusen de desordres públics i desobediència a l'autoritat per saltar-se el cordó de seguretat dels Mossos que impedia l'accés al parc de la Ciutadella arran de la investidura ajornada de Carles Puigdemont. Els arrestos s'han produït aquest dimarts en diverses localitats com Malgrat de Mar (2), Arenys de Mar, Òrrius, Solsona i el Pont de Vilomara. Un dels arrestats és el fill de l'exalcalde d'Arenys de Munt Carles Móra. «L'Arnau ja ha prestat declaració i es troba bé i tranquil», ha manifestat Móra. «Senzillament es va defensar d'unes càrregues molt bèsties dels Mossos», ha assenyalat l'exalcalde. Fonts de la investigació han precisat que les detencions no han estat ordenades per cap jutge sinó que es tracta d'unes diligències policials obertes arran dels fets del passat 30 de gener i que no tenen relació amb cap investigació sobre els CDR. Un cop practicades les detencions, els Mossos enviaran l'atestat al jutjat de guàrdia corresponent.L'ANC va convocar durant aquella jornada una concentració a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona, després que el Parc de la Ciutadella quedés tancat per motius de seguretat, però centenars d'assistents van trencar el cordó de seguretat –amb alguna càrrega policial- i es van aplegar durant hores davant el Parlament. L'ANC va desconvocar la protesta a la tarda però els CDR van continuar al lloc i van intentar acampar-hi.