El PPC amenaça amb el Constitucional si no es retira la delegació de vot de Puigdemont al Parlament

Albiol recorda que el president cessat està lliure a Alemanya: «Si vol exercir el seu dret a sufragi que s'entregui a les autoritats espanyoles»

Actualitzada 09/04/2018 a les 18:49

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dilluns que el PPC registrarà en les properes hores un escrit al Parlament per demanar que es retiri la delegació de vot de Puigdemont, després de la seva posada en llibertat de la presó de Neumünster. «Les seves circumstàncies han canviat i res tenen a veure amb les de la setmana passada quan estava detingut. Ara es pot moure lliurement per Alemanya», ha recordat Albiol, que considera que a dia d'avui la delegació de vot per a Puigdemont «no té cap lògica jurídica ni política». «Si l'expresident cessat vol exercir el seu dret a sufragi s'ha d'entregar a les autoritats espanyoles a Alemanya i llavors la delegació tindria sentit», ha recomanat el líder del PPC al número 1 de JxCat. "L'esperaran amb els braços oberts", han puntualitzat Albiol, que ha remarcat que els populars utilitzaran tots els recursos al seu abast «perquè criteri de la lògica jurídica acabi imperant».De fet, el president del PPC ha avançat que en cas que la Mesa del Parlament rebutgi l'escrit dels populars sobre la delegació de vot de Puigdemont, el partit presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.En l'escrit, registrat aquesta tarda, el PPC recorda que la delegació de vot de Puigdemont es va presentar quan el diputat «es trobava en presó provisional fruit de la detenció practicada a Alemanya en aplicació de l'euroordre cursada per la justícia espanyola». Recorda que la Mesa la va acceptar, tot i el «criteri contrari» dels serveis jurídics de la cambra catalana, i que es van denegar les reconsideracions presentades per ells, Cs i PSC-Units. En aquest sentit, assegura que la principal argumentació utilitzada per la Mesa per a rebutjar aquestes peticions va ser «considerar degudament acreditada la incapacitat perllongada del diputat Carles Puigdemont».Apunta però que el passat divendres, la justícia alemanya va deixar en llibertat sota fiança Puigdemont. Davant d'això, el PPC entén que la llibertat sota fiança del líder de JxCAT «obliga a la Mesa a replantejar-se l'autorització de la delegació de vot» ja que la situació apreciada per l'òrgan de la cambra «ha desaparegut». Afegeixen que malgrat no pot sortir d'Alemanya, sí pot «posar-se a disposició de la justícia espanyola, a través de les autoritats espanyoles presents en aquest país, el que faria assimilable novament la situació del diputat Puigdemont a la dels altres diputats que es troben a disposició de la justícia, la qual cosa els ha permès delegar el vot».