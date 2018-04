Detinguts dos membres dels CDR per terrorisme i rebel·lió

Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional

Actualitzada 10/04/2018 a les 10:02

Buscant els responsables

La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest dimarts una operació per detenir diversos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per delictes de terrorisme i rebel·lió. Els agents ja han detingut dues persones, una dona de Viladecans, a qui la Guàrdia Civil considera «coordinadora» dels CDR, i un home d'Esplugues de Llobregat pels talls de carreteres i peatges a l'AP-7. Fonts de l'institut armat han confirmat que la dona detinguda serà lliurada directament davant el jutjat de l'Audiència Nacional i, per tant, se la traslladarà directament a Madrid. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. La setmana passada la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va avisar que actuaria «amb contundència» contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de «rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic».El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicat que feia setmanes que tant la Guàrdia Civil com la policia espanyola i els Mossos estan elaborant informes per determinar com s'organitzaven els CDR. «Quan se'ns deia que hi havia inactivitat vam cridar a la calma i a la prudència, no calia detenir un qualsevol dels que participaven a les accions, sinó que volíem investigar i saber com s'organitzaven», ha justificat.Zoido ha assegurat que els CDR són hereus dels Comitès de Defensa del Referèndum i que la seva actuació s'ha produït «abans i durant» el procés i l'1-O. «Per estructura i finalitat són iguals que els comitès cubans», ha comparat el ministre. A més, ha apuntat que són estructures «horitzontals» i que estan fent registres per «obtenir proves» de com s'organitzen. «No són extremadament jeràrquics sinó que són estructures molt horitzontals per tenir més facilitats per penetrar entre els joves i al territori», ha afegit.