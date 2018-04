Torrent convoca el ple d'investidura de Sànchez per a divendres

El president del Parlament insta el Suprem a garantir els seus drets polítics

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple d'investidura de Jordi Sànchez per a divendres a les 10 hores i ha instat el Tribunal Suprem a garantir els drets polítics del candidat. De fet, a través d'un escrit dirigit al Tribunal Suprem, Torrent l'informa de la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides del passat 23 de març que insta l'estat espanyol a prendre «totes les mesures necessàries per garantir els drets polítics» de Sànchez. Per Torrent, «la concessió de les mesures cautelars implica una obligació de resultat a tots els poders de l’Estat i exigeix que s’habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre’s al debat d’investidura». A més, Torrent alerta que si el TS no dona compliment a la resolució de l'ONU, s'estaria produint un «dany irreparable als drets polítics» de Sànchez i l'estat espanyol estaria «incomplint» les seves obligacions internacionals.El jutge del Suprem Pablo Llarena va rebutjar que Sànchez pogués sortir de Soto del Real per assistir al seu ple d'investidura previst per al 12 de març. Però uns dies més tard, les Nacions Unides van respondre una queixa presentada per la defensa de Sànchez fixant mesures cautelars. És precisament aquesta resolució que Torrent ha enviat aquest dilluns al Suprem.En la carta, el president del Parlament argumenta que la presó preventiva de Sànchez «no es pot utilitzar per limitar el legítim exercici dels seus drets polítics». I per tant, que no comporta la privació del dret al sufragi passiu que inclou el dret a ser escollit president de la Generalitat.Segons defensa Torrent, «la concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat a tots els poders de l’Estat i exigeix que s’habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre’s al debat d’investidura».I afegeix que «en el cas que el Tribunal Suprem no donés compliment a la resolució, s’estaria produint un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez, i l’estat espanyol estaria incomplint les seves obligacions internacionals», que segons apunta, també ha de garantir el poder judicial d'acord amb els articles 10.2 i 96 de la Constitució.La demanda de la defensa de Sànchez a les Nacions Unides argumenta, segons apunta Torrent, que es vulnera l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics quan se'l priva del dret a sotmetre's a un debat d'investidura.Torrent conclou la carta assegurant que està convençut que Llarena adoptarà les «mesures necessàries» perquè Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura.Per ser investit en primera votació, Sànchez necessitaria el suport de la majoria absoluta del ple del Parlament, és a dir, de 68 diputats. En cas de no superar aquesta primera votació, el candidat es pot sotmetre a una segona votació en la què n'hi hauria prou amb la majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. Tenint en compte que Cs, PSC, Comuns i PP sumen 65 diputats, Sànchez n'hauria d'aconseguir 66. Per tant, seria imprescindible que els diputats Carles Puigdemont i Toni Comín puguin delegar el vot per no dependre dels vots de la CUP, que es manté en l'abstenció.