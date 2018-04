Llarena no decidirà si acudeix al tribunal de Luxemburg fins que la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont sigui ferma

El jutge estudia portar el cas davant el TJUE perquè valori si el jutge d'Schleswig-Holstein s'ha extralimitat

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:14

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no decidirà si fa el pas i presenta una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) fins que la decisió del tribunal alemany sobre Carles Puigdemont sigui ferma. Divendres passat, després de la decisió del jutge d'd'Schleswig-Holstein de deixar en llibertat sota fiança el president destituït i descartar la rebel·lió, Llarena ja va anunciar que es plantejava acudir al Tribunal de Luxemburg per tal que valori si el tribunal alemany s'ha extralimitat i no ha aplicat correctament la legislació de les euroordres. Fonts del Suprem asseguren que aquest pas no es farà fins que el tribunal decideixi sobre el fons de la qüestió, és a dir, que digui si finalment extradeix Puigdemont i per quins delictes. El jutge alemany ha requerit més informació al Suprem per determinar si entrega Puigdemont per malversació. Segons el tractat que regula les ordres europees de detenció, el tribunal té 60 dies per decidir sobre l'extradició (prorrogables a 30 més). Si el TJUE admet a tràmit la qüestió prejudicial, això paralitzaria la possible extradició de Puigdemont.La decisió del jutge Pablo Llarena de portar el cas de l'extradició de Puigdemont al tribunal de Luxemburg encara haurà d'esperar setmanes. Fonts del Suprem apunten que el jutge no pot plantejar una qüestió prejudicial al tribunal –és a dir, formular una consulta- fins que la decisió del tribunal alemany sigui ferma.Fins ara, el jutge d'Schleswig-Holstein només s'ha pronunciat sobre la mesura cautelar i ha decidit alliberar sota fiança de 75.000 euros el president destituït. En una primera resolució, ja va apuntar que no apreciava delicte de rebel·lió i demanava més informació al Suprem per determinar si l'entrega per malversació. Tanmateix, el trubunal té 60 dies per decidir sobre el fons de la qüestió: si entrega Puigdemont a la justícia espanyola i per quins delictes (ja ha dit que no veu la rebel·lió).Des de la Fiscalia també s'han mostrat favorables de portar la qüestió de Puigdemont davant del TJUE. En un comunicat, divendres ja avançava que estudia emprendre accions per tal que el TJUE valori si s'ajusta a dret la decisió del tribunal alemany d'alliberar Puigdemont i descartar la rebel·lió. Segons apunta, ho faria per «protegir i defensar l'ordre jurídic europeu» en relació a les euroordres.En aquell moment, fonts del TJUE ja van avançar que fins ara «no hi ha havia cas» i que el tribunal alemany només havia pres una decisió «provisional». Les mateixes fonts alertaven també del fet que es paralitzi o no la tramitació de l'euroordre arran d'una qüestió prejudicial depèn de diversos factors, com per exemple de quina sigui la pregunta que es formuli al tribunal.