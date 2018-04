Junqueras defensa que la prioritat és formar govern i aposta per un diàleg «sense limitacions»

El líder d'ERC assegura que mai renunciarà a les seves idees des de vies pacífiques i democràtiques

El líder d'ERC i vicepresident cessat, Oriol Junqueras, ha insistit que la prioritat és formar govern a Catalunya. En una entrevista que publica aquest dilluns El Confidencial, Junqueras també aposta per un diàleg sobre tot «sense limitacions» per cap de les parts. Assegura que el diàleg amb el govern espanyol és «imprescindible» i ha lamentat que si no es produeix és per la negativa del govern de Mariano Rajoy. Pel que fa a la necessitat de formar govern, Junqueras defensa que és el que vol la immensa majoria de catalans i que no és un «tema de persones» sinó «un projecte comú per sobre de noms i sigles». D'altra banda, Junqueras ha insistit amb la idea que aconseguir canvis socials i polítics estructurals es requereix una «majoria política i social incontestable». Una majoria que, segons ha admès, «requereix més temps».Junqueras afirma que el moment és «molt delicat» i crida a «no permetre's el luxe de caure en provocacions» tenint en compte que alguns partits «semblen més interessats en crispar la societat» que en fomentar el diàleg.Davant aquesta situació, el líder dels republicans que està pres a Estremera des del 2 de novembre passat es mostra esperançat en superar aquests moments «més durs» i en la majoria que defensa que Catalunya ha de poder decidir el seu estatus polític.Junqueras també s'ha mostrat convençut que «milions de catalans no callaran davant una involució democràtica com la que s'està patint, una retallada de drets civils i polítics, i específicament una política educativa decidida contra la comunitat educativa». I ha conclòs que «al final, la democràcia sempre guanya».