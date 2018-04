Els CDR es manifesten per Barcelona en protesta per la visita de Felip VI

Han exhibit una pancarta amb el lema lema «Fem fora la (in)justícia española» i «Destronem-lo»

Prop de 300 membres del CDR es manifesten des del voltant de tres quarts de dotze del migdia el carrer Marina i l'Avinguda Meridiana de Barcelona en protesta per la visita del Rei Felip VI, on aquest migdia fa entrega dels despatxos a les noves promocions de jutges a l'Auditori.Els integrants dels CDR s'han concentrat al voltant de les onze, prop del Pont de Marina, i s'han anat movent per aquests carrers cridant càntics com «Puigdemont, el nostre president» o els «carrers seran sempre nostres», però sense que el trànsit acabés del tot tallat. Un dispositiu de la Guàrdia Urbana va seguint el seus moviments i interromp el trànsit en algun moment puntual. Així mateix, han exhibit una pancarta amb el lema «Fem fora la (in)justícia española» (sic) i «Destronem-lo», juntament amb estelades i llaços grocs. A més, les persones que sostenien la pancarta porten caretes de Puigdemont.L'acte d'aquest migdia a l'Auditori ha comportat fortes mesures de seguretat per part dels Mossos d'Esquadra, que mantenen els manifestants allunyats de la celebració de l'acte.Aquesta és la primera vegada que el Rei torna a la capital catalana després de la inauguració del Mobile World Congress, el 25 de febrer, quan centenars de persones van protestar pel centre de la ciutat sota un fort dispositiu de seguretat.Els 65 components de la promoció participaran en la ja tradicional cerimònia en la qual també intervindran el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, i la directora de l'Escola Judicial, ubicada a Barcelona, Gema Espinosa, que a la vegada és l'esposa del magistrat Pablo Llarena, que recentment ha estat insultada i amenaçada per la seva relació amb el jutge que instrueix la causa al Suprem contra els polítics independentistes.