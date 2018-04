La directora de l'Institut de Seguretat Pública nega la notícia on se l'acusa de transportar urnes l'1-O però dona per fet que s'obrirà un procediment judicial contra ella

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:20

La directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), destituïda per aplicació del 155, Annabel Marcos, ha explicat, aquest dilluns, que es va assabentar de la seva destitució per la premsa i que el Ministeri de l'Interior només l'ha justificat, després, per «falta de confiança» arran de la notícia d'un diari digital on se l'acusa de transportar urnes l'1-O. Marcos ha negat la notícia però s'ha reservat donar explicacions perquè està «convençuda» que se li obrirà un procediment judicial per aquests fets i serà en instàncies judicials on es vol defensar. La directora cessada de l'ISPC també estudiarà si empren accions legals contra el mitjà de comunicació que va filtrar la informació. D'altra banda, ha explicat que se sent «víctima del 155», «trista per no haver pogut seguir l'encàrrec que li va fer el conseller Forn» però també «tranquil·la i recolzada».Aquest dimarts, el BOE i el DOGC faran oficial el cessament d'Annabel Marcos com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, una decisió que va prendre el Consell de Ministres del passat divendres, però que es va donar a conèixer a la premsa dies abans, arran de la noticia d'un diari digital on s'acusava Marcos de transportar una urna durant la jornada de l'1 d'octubre.Marcos ha lamentat que també fos a través dels mitjans de comunicació que ella mateixa es va assabentar de la seva destitució i que el Ministeri de l'Interior només li hagi justificat, per cessar-la, falta de confiança. «No he tingut possibilitat d'explicar-me i ara les explicacions vindran per via judicial, on suposo que em diran el per què. En cap moment s'ha valorat si la notícia és certa o no és certa».La directora cessada de l'ISPC s'ha limitat ha apuntar «que la notícia no és certa» però no ha volgut entrar a valorar si ho és la informació, que explica que Marcos es va endur una urna del centre de votació d'Alcanar (Montsià) en un vehicle durant la jornada del referèndum. Marcos ha criticat, com a advocada, que una acta dels Mossos d'Esquadra, «privada», acabi publicada en un mitjà de comunicació, i ha assegurat que donarà explicacions en instàncies judicials sobre els fets dels quals se l'acusa. Està convençuda que s'obrirà procediment judicial contra ella i ha apuntat «que es guarda la defensa» per si es compleix aquest supòsit.Marcos s'ha referit al conseller d'Interior destituït i empresonat, Joaquim Forn, lamentant que no hagi pogut complir amb el compromís que va adquirir amb ell, mantenir-se al front de l'ISPC mentre durés el 155, i ha assenyalat que no ho ha pogut complir «en contra de la seva voluntat». «Els deixo orfes però no per voluntat pròpia», ha dit referint-se a l'Institut. Marcos ha volgut subratllar que l'ISPC no és només «l'Escola dels Mossos» sinó que s'hi formen agents i personal de tots els cossos de seguretat i d'emergències del país. Com ha apuntat, durant el 2017 hi van passar més de 40.000 alumnes. El projecte més immediat que deixa per fer Marcos, la incorporació de 500 nous aspirants a Mossos d'Esquadra, que arribaran al centre el dia 3 de maig.