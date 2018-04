Albiol desafia Torrent a mostrar «la resolució de l'ONU» favorable a Sànchez: «Només existeix a la seva imaginació»

El president del PPC considera que la candidatura del número 2 de JxCat actua com a «espàrring de l'agitació»

Actualitzada 09/04/2018 a les 13:33

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha reptat aquest dilluns el president del Parlament, Roger Torrent, a mostrar la «resolució de l'ONU» que reconeix els drets polítics de Jordi Sànchez a la investidura. «Jo li vull dir a Torrent de manera molt clara i al conjunt dels independentistes que aquesta resolució de l'ONU només existeix a la seva imaginació», ha sentenciat Albiol. «Ningú l'ha vist ja que no està sobre paper, ni en negre sobre blanc», ha insistit el president del PPC, que ha exigit a Torrent que ensenyi el document a l'opinió pública. «Així jo quedaré com una persona que no dic la veritat i hauré de callar. Però amb documents imaginaris difícilment es pot fer política seriosa», ha apuntat Albiol, que ha considerat que la candidatura del número 2 de JxCat a la presidència actua com a «espàrring de l'agitació». «El que es pretén és que la justícia espanyola hagi de tornar a reaccionar. I també servirà per agitar i mobilitzar la ciutadania de cara a la manifestació sobiranista del proper 15 d'abril», ha criticat el líder del PPC.